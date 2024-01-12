Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe her alanda zirvede: Avrupa devlerini geride bıraktı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe her alanda zirvede: Avrupa devlerini geride bıraktı!

        Süper Lig'de 19. hafta tamamlanırken ligin zirvesindeki takım Fenerbahçe müthiş bir istatistiğe imza attı. Avrupa'nın 5 büyük ligi olan Bundesliga, Serie A, Premier Lig, Ligue 1 ve La Liga'daki takımları geride bırakan sarı-lacivertliler toplanan puan, averaj, galibiyet ve gol beklentisinde zirveye oturdu. İşte detaylar...

        ocak@haberturk.com
        Giriş: 12.01.2024 - 13:56 Güncelleme: 12.01.2024 - 13:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe her alanda zirvede!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 7-1'lik galibiyetle ayrıldı.

        Son 2 resmi maçında toplamda 12 gol atan Fenerbahçe hem puan olarak hem de birçok istatistikte Avrupa'nın devlerini solladı.

        LİGDE VE AVRUPA'DA EN ÇOK GOL ATAN TAKIM FENERBAHÇE!

        Fenerbahçe, Pazar günü İstanbulspor'u 5-1 mağlup ettikten sonra çıktığı erteleme maçında Konyaspor'u 7-1'le geçti. Sarı-Lacivertliler, ligde şu ana kadar 56 kez ağları havalandırdı. 19. haftalar itibariyle lig tarihinde bu kadar fazla gol sayısına ulaşan bir takım olmadı.

        Avrupa'nın 5 büyük ligine baktığımızda ise Fenerbahçe attığı gol sayısıyla liglerinin zirvesinde bulunan Inter, Real Madrid, Liverpool, PSG ve Bayern Leverkusen'i geride bıraktı.

        REKLAM

        ATILAN GOLLER:

        Fenerbahçe: 56 gol

        Inter: 44 gol

        Real Madrid: 40 gol

        Liverpool: 43 gol

        PSG: 42 gol

        Bayern Leverkusen: 46 gol

        Ayrıca Fenerbahçe 5 büyük ligde lider olan takımlara bakıldığında averajı en yüksek olan takım. Sarı-lacivertliler attığı 56 gole karşılık 16 gol yedi ve +40 averajı bulunuyor.

        EN FAZLA GOL BEKLENTİSİ ÜRETEN TAKIM

        Bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla gol beklentisi üreten takımlar:

        49.7 xG | Fenerbahçe

        44.9 xG | Liverpool

        44.4 xG | Bayern Münih

        43.9 xG | Barcelona

        40.3 xG | Inter

        EN ÇOK GALİBİYET ALAN TAKIM

        Fenerbahçe, ligde oynanan 19 maç itibarıyla toplamda 16 galibiyet aldı. Bu alanda da zirvede bulunan sarı-lacivertliler birçok dünya devini geride bıraktı.

        Avrupa'da liglerinin zirvesinde yer alan takımların aldığı galibiyetler şöyle:

        Fenerbahçe: 19 maç - 16 galibiyet

        Inter: 19 maç - 15 galibiyet

        Real Madrid: 19 maç - 15 galibiyet

        Liverpool: 20 maç - 13 galibiyet

        PSG: 17 maç - 12 galibiyet

        Bayern Leverkusen: 16 maç - 13 galibiyet

        50 PUANLA ZİRVEDE

        İsmail Kartal'ın ekibi 19 maçta topladığı 50 puanla hem Süper Lig'in hem de Avrupa'nın zirvesinde bulunuyor. Avrupa'da Fenerbahçe'ye puan olarak en yakın takımlar ise 19 maçta 48 puan toplayan Inter ve Real Madrid.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        Zorunlu trafik sigortasına yüzde 10 zam
        Zorunlu trafik sigortasına yüzde 10 zam
        Rade Krunic bugün geliyor!
        Rade Krunic bugün geliyor!
        Fransa'nın konuştuğu atama
        Fransa'nın konuştuğu atama
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        Emekliye ilave zam gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
        Emekliye ilave zam gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
        "İçerideki kavga!"
        "İçerideki kavga!"
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        Falaka davasında yeni karar! Cezası indirildi
        Falaka davasında yeni karar! Cezası indirildi
        2023'ün en beğenileni
        2023'ün en beğenileni
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Oto yıkamada sucukları yıkamışlardı! İşte verilen ceza!
        Oto yıkamada sucukları yıkamışlardı! İşte verilen ceza!
        İkinci doğuş Bitcoin’e ne getirir?
        İkinci doğuş Bitcoin’e ne getirir?