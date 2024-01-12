Fenerbahçe her alanda zirvede: Avrupa devlerini geride bıraktı! Süper Lig'de 19. hafta tamamlanırken ligin zirvesindeki takım Fenerbahçe müthiş bir istatistiğe imza attı. Avrupa'nın 5 büyük ligi olan Bundesliga, Serie A, Premier Lig, Ligue 1 ve La Liga'daki takımları geride bırakan sarı-lacivertliler toplanan puan, averaj, galibiyet ve gol beklentisinde zirveye oturdu. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 7-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Son 2 resmi maçında toplamda 12 gol atan Fenerbahçe hem puan olarak hem de birçok istatistikte Avrupa'nın devlerini solladı.

LİGDE VE AVRUPA'DA EN ÇOK GOL ATAN TAKIM FENERBAHÇE! Fenerbahçe, Pazar günü İstanbulspor'u 5-1 mağlup ettikten sonra çıktığı erteleme maçında Konyaspor'u 7-1'le geçti. Sarı-Lacivertliler, ligde şu ana kadar 56 kez ağları havalandırdı. 19. haftalar itibariyle lig tarihinde bu kadar fazla gol sayısına ulaşan bir takım olmadı. Avrupa'nın 5 büyük ligine baktığımızda ise Fenerbahçe attığı gol sayısıyla liglerinin zirvesinde bulunan Inter, Real Madrid, Liverpool, PSG ve Bayern Leverkusen'i geride bıraktı.

REKLAM ATILAN GOLLER: Fenerbahçe: 56 gol Inter: 44 gol Real Madrid: 40 gol Liverpool: 43 gol PSG: 42 gol Bayern Leverkusen: 46 gol Ayrıca Fenerbahçe 5 büyük ligde lider olan takımlara bakıldığında averajı en yüksek olan takım. Sarı-lacivertliler attığı 56 gole karşılık 16 gol yedi ve +40 averajı bulunuyor.

EN FAZLA GOL BEKLENTİSİ ÜRETEN TAKIM Bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla gol beklentisi üreten takımlar: 49.7 xG | Fenerbahçe 44.9 xG | Liverpool 44.4 xG | Bayern Münih 43.9 xG | Barcelona 40.3 xG | Inter

EN ÇOK GALİBİYET ALAN TAKIM Fenerbahçe, ligde oynanan 19 maç itibarıyla toplamda 16 galibiyet aldı. Bu alanda da zirvede bulunan sarı-lacivertliler birçok dünya devini geride bıraktı. Avrupa'da liglerinin zirvesinde yer alan takımların aldığı galibiyetler şöyle: Fenerbahçe: 19 maç - 16 galibiyet Inter: 19 maç - 15 galibiyet Real Madrid: 19 maç - 15 galibiyet Liverpool: 20 maç - 13 galibiyet PSG: 17 maç - 12 galibiyet Bayern Leverkusen: 16 maç - 13 galibiyet

50 PUANLA ZİRVEDE İsmail Kartal'ın ekibi 19 maçta topladığı 50 puanla hem Süper Lig'in hem de Avrupa'nın zirvesinde bulunuyor. Avrupa'da Fenerbahçe'ye puan olarak en yakın takımlar ise 19 maçta 48 puan toplayan Inter ve Real Madrid.