Fenerbahçe her alanda zirvede: Avrupa devlerini geride bıraktı!
Süper Lig'de 19. hafta tamamlanırken ligin zirvesindeki takım Fenerbahçe müthiş bir istatistiğe imza attı. Avrupa'nın 5 büyük ligi olan Bundesliga, Serie A, Premier Lig, Ligue 1 ve La Liga'daki takımları geride bırakan sarı-lacivertliler toplanan puan, averaj, galibiyet ve gol beklentisinde zirveye oturdu. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler mücadeleden 7-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Son 2 resmi maçında toplamda 12 gol atan Fenerbahçe hem puan olarak hem de birçok istatistikte Avrupa'nın devlerini solladı.
LİGDE VE AVRUPA'DA EN ÇOK GOL ATAN TAKIM FENERBAHÇE!
Fenerbahçe, Pazar günü İstanbulspor'u 5-1 mağlup ettikten sonra çıktığı erteleme maçında Konyaspor'u 7-1'le geçti. Sarı-Lacivertliler, ligde şu ana kadar 56 kez ağları havalandırdı. 19. haftalar itibariyle lig tarihinde bu kadar fazla gol sayısına ulaşan bir takım olmadı.
Avrupa'nın 5 büyük ligine baktığımızda ise Fenerbahçe attığı gol sayısıyla liglerinin zirvesinde bulunan Inter, Real Madrid, Liverpool, PSG ve Bayern Leverkusen'i geride bıraktı.
ATILAN GOLLER:
Fenerbahçe: 56 gol
Inter: 44 gol
Real Madrid: 40 gol
Liverpool: 43 gol
PSG: 42 gol
Bayern Leverkusen: 46 gol
Ayrıca Fenerbahçe 5 büyük ligde lider olan takımlara bakıldığında averajı en yüksek olan takım. Sarı-lacivertliler attığı 56 gole karşılık 16 gol yedi ve +40 averajı bulunuyor.
EN FAZLA GOL BEKLENTİSİ ÜRETEN TAKIM
Bu sezon Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de en fazla gol beklentisi üreten takımlar:
49.7 xG | Fenerbahçe
44.9 xG | Liverpool
44.4 xG | Bayern Münih
43.9 xG | Barcelona
40.3 xG | Inter
EN ÇOK GALİBİYET ALAN TAKIM
Fenerbahçe, ligde oynanan 19 maç itibarıyla toplamda 16 galibiyet aldı. Bu alanda da zirvede bulunan sarı-lacivertliler birçok dünya devini geride bıraktı.
Avrupa'da liglerinin zirvesinde yer alan takımların aldığı galibiyetler şöyle:
Fenerbahçe: 19 maç - 16 galibiyet
Inter: 19 maç - 15 galibiyet
Real Madrid: 19 maç - 15 galibiyet
Liverpool: 20 maç - 13 galibiyet
PSG: 17 maç - 12 galibiyet
Bayern Leverkusen: 16 maç - 13 galibiyet
50 PUANLA ZİRVEDE
İsmail Kartal'ın ekibi 19 maçta topladığı 50 puanla hem Süper Lig'in hem de Avrupa'nın zirvesinde bulunuyor. Avrupa'da Fenerbahçe'ye puan olarak en yakın takımlar ise 19 maçta 48 puan toplayan Inter ve Real Madrid.