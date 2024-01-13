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        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1277 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1277 yerleşim biriminin olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 10:42 Güncelleme: 13.01.2024 - 10:42
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        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1277 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
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        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 1277 yerleşim biriminin olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu ulaşıma kapandı.

        Van'da dün başlayan kar ve yüksek kesimlerde etkili olan tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        Van Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde 655 yerleşim biriminin yolu kapandı.

        Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, geceden itibaren mahalle yolları, 25 arter ile ara sokaklarda 390 araç ve 618 personelle karla mücadele çalışması yürüttü.

        Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri kentin bağlantı yollarında kar küreme çalışması yaptı. Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

        Muradiye ilçesinde, yolu kardan kapanan mahallede rahatsızlanan hamile kadın, 112 Acil Sağlık ve belediye karla mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

        - Hakkari

        Kent merkezi, Yüksekova, Şemdinli ve Derecik ilçelerinde dünden bu yana aralıklarla etkili olan kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

        İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 263 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaldırım, cadde ve yollarda biriken karları temizlemeyi sürdüren belediye ve karayolları ekiplerine, ev ve iş yerlerinin önüne çıkan vatandaşlar da destek veriyor.

        - Bitlis

        Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar ve tipi sonucu 245 köy yolunun kapandığını belirtti.

        Kurtkan, kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

        Belediye ve karayolları ekipleri, kar temizleme çalışması yürüttü.

        - Muş

        Muş'ta iki gündür etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, olumsuz hava koşulları nedeniyle 114 köy yolunun kapandığını belirtti.

        Vatandaşların mağdur olmaması için yolları kısa sürede açacaklarını ifade eden Yentür, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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