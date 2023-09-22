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        Haberler Dünya Halk sokaklara döküldü: Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler

        Halk sokaklara döküldü: Ermenistan'da hükümet karşıtı gösteriler

        Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, Azerbaycan'ın Karabağ'da icra ettiği antiterör operasyonu sonrasında hükümet karşıtı gösteriler sürerken, bazı protestocular gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 09:46 Güncelleme: 22.09.2023 - 09:46
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        Ermenistan basınındaki haberlere göre, hükümet binasının bulunduğu Cumhuriyet Meydanında akşam saatlerinde toplanan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

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        Arbede sırasında güvenlik güçleri, ses bombası attı.

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        Erivan'da ana caddelerde trafiği durdurma girişiminde bulunan bazı göstericiler de gözaltına alındı.

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        Cumhuriyet Meydanı'ndaki gösteriler devam ediyor

        Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre, "kitlesel sivil itaatsizlik eylemleri düzenleme, anayasal düzeni zorla değiştirme çağrıları yapma ve ateşli olmayan silah taşıma" suçlamasıyla en az 28 kişi gözaltına alındı.

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        Güvenlik güçlerinin geniş güvenlik önlemi aldığı Cumhuriyet Meydanı'ndaki gösteriler devam ediyor.

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        * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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        #Ermenistan
        #dünya
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