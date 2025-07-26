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        Haberler Dünya Hamas: Trump ve Witkoff'un açıklamaları müzakere süreciyle çelişiyor | Dış Haberler

        Hamas: Trump ve Witkoff'un açıklamaları müzakere süreciyle çelişiyor

        Hamas, ABD Başkanı Donald Trump ve onun Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varmayı Hamas'ın reddettiği yönündeki iddialarının "arabulucuların değerlendirmesiyle çeliştiğini ve fiili ilerleme kaydedilen müzakere süreciyle tutarsız olduğunu" açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 13:14 Güncelleme: 26.07.2025 - 13:14
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        Hamas: ABD kendi içinde çelişiyor
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        Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, yaptığı açıklamada, Trump ve Witkoff'un açıklamalarından şaşkınlık duyduğunu belirtti.

        Ateşkes müzakerelerine arabulucu ülkelerden Katar ve Mısır'ın, "Hamas'ın ciddi ve yapıcı tutumundan duydukları memnuniyeti" hatırlatan Rişk, ABD'den gelen açıklamaların "ateşkes anlaşmasının önündeki gerçek olan ve engeller çıkaran (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetini göz ardı ettiği" vurgulandı.

        Rişk, Hamas'ın ateşkes müzakere sürecini en başından tam bir ulusal sorumluluk ve yüksek esneklikle ele aldığını ifade ederek, Hareket'in Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin çektiği acılara son verecek ve İsrail saldırılarını durduracak kapsamlı bir anlaşmaya varmak için istekli olduğunu aktardı.

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        Hamas'ın ateşkese yanıtının Filistinli gruplar, arabulucu ve dost ülkelerle yapılan kapsamlı istişarelerin ardından verildiğini aktaran Rişk, şu ifadeleri kullandı:

        "Witkoff'un hazırladığı belge çerçevesinde önerilen tüm hususları olumlu ve esnek şekilde ele aldık. Yalnızca maddelerin, özellikle insani boyutla ilgili olanların açıklığa kavuşturulması ve güçlendirilmesi gerekliliğini vurguladık.

        İnsani yardım akışı yoğun şekilde sağlanmalı, yardımlar Birleşmiş Milletler ve yetkili kuruluşları aracılığıyla işgalci İsrail'in müdahalesi olmadan dağıtılmalıdır."

        "ABD, İsrail'i aklamayı ve korumayı bırakmalıdır"

        Rişk, Hamas'ın İsrail'in Gazze'de 60 gün kalacağı bölgelerin derinliğini azaltma, yoğun nüfuslu bölgelerin oluşmasını engelleme ve Filistinlilerin çoğunun evlerine dönmesini sağlama konusunda istekli olduğunu belirtti.

        Hamas yetkilisi, ABD yönetimine "İsrail'i aklamayı, Gazze'deki soykırım ve açlık savaşını durdurması için İsrail'e siyasi ve askeri koruma sağlamayı bırakma" çağrısında bulundu.

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        Rişk, saldırıları durdurma ve esir takasını sağlayacak bir anlaşmaya varılması için ABD'nin sorumluluğunu üstlenerek İsrail'e ciddi şekilde baskı yapması gerektiğini belirtti.

        Hamas'ın "insani yardımlara el koyduğu" yönündeki ABD tarafından yapılan iddiaları reddeden Rişk, bunların "yanlış ve mesnetsiz" olduğunu vurguladı.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, dün, "Hamas'ın ateşkes konusundaki isteksizliğini" gerekçe göstererek Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini "danışma amacıyla" geri çağırma kararı aldıklarını açıklamıştı.

        Witkoff, "Hamas'ın Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik isteksizliğini açıkça ortaya koyan son yanıtının ardından ekibimizi Doha'dan danışma amacıyla geri çağırmaya karar verdik." ifadesini kullanmıştı.

        Netanyahu da ABD ile birlikte "Gazze'deki İsrailli esirlerin geri getirilmesi ve Hamas yönetimine son vermek için alternatif seçenekleri değerlendirdiklerini" söylemişti.

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