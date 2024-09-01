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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Hamide Doğangün, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 4'üncü oldu - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Hamide Doğangün, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 4'üncü oldu

        Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında kadınlar 800 metre T53 sınıfında milli sporcu Hamide Doğangün, dördüncü oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 22:08 Güncelleme: 01.09.2024 - 23:50
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        Hamide Doğangün 4'üncü oldu
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        Milli sporcu Hamide Doğangün, Paris 2024 Paralimpik Oyunları atletizm branşında kadınlar 800 metre T53 sınıfında dördüncü oldu.

        Stade de France'da düzenlenen atletizm müsabakalarında kadınlar 800 metre T53 sınıfında final müsabakası yapıldı.

        Milli sporcu, yarışı 1.51.70'lik derecesiyle 4. sırada tamamladı.

        Altın madalyayı 1.41.04'le paralimpik rekoru kıran İsviçreli Catherine Debrunne elde etti. Gümüş madalyayı Büyük Britanya'dan Samantha Zhou, bronz madalyayı ise Çin'den Hongzhuan Zhou kazandı.

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