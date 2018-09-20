Hande Erçel ile Murat Dalkılıç birbirlerini sildi

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel sürpriz bir kararla yollarını ayırmıştı. Erçel ile Dalkılıç, ayrılmalarına rağmen birbirlerini takip ediyor ve fotoğraflarını silmiyordu. Taraflardan ayrılık açıklaması sonrası ilk hamle Erçel’den geldi