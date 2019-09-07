Hande Erçel Kimdir?
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları bölümünde okumaya devam etmektedir. 2012 de Azerbaycan da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur.
Kanal D'de yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde Selin Yılmaz Mertoğlu karakterini canlandırmıştır. Haziran 2016'da Aşk Laftan Anlamaz dizisinde canlandırdığı Hayat Uzun Sarsılmaz karakteriyle ekranlara geri döndü.
|Yıl
|Tür
|Proje
|Rol
|Notlar
|2013
|Dizi
|"Tatar Ramazan (dizi,2013)"
|Kendisi
|Yardimci oyuncu
|2013
|Dizi
|Çalıkuşu
|Zahide
|Yardımcı oyuncu
|2014
|Dizi
|Çılgın Dersane Üniversitede
|Meryem
|Yardımcı oyuncu
|Dizi
|Hayat Ağacı
|Selen Karahanlı
|Yardımcı oyuncu
|2015-2016
|Dizi
|Güneşin Kızları
|Selin Yılmaz/Mertoğlu
|Başrol oyuncusu
|2016-2017
|Dizi
|Aşk Laftan Anlamaz
|Hayat Uzun/Sarsılmaz
|Başrol oyuncusu
|2017-2018
|Dizi
|Siyah İnci
|Hazal
|Başrol oyuncusu
|2019-
|Dizi
|Halka
|Müjde Akay
|Başrol oyuncusu
Ödülleri ve adaylıkları
|Yıl
|Ödül Töreni
|Kategori
|Proje
|Sonuç
|2012
|Miss Civilization of Turkey
|Birincilik
|Kazandı
|Miss Civilization of The World
|İkincilik
|Kazandı
|2015
|42.Pantene Altın Kelebek Ödülleri
|Pantene Yıldızı Parlayanlar
|Güneşin Kızları
|Kazandı
|En Yakışan Çift (Selin & Ali)
|Adaylık
|2016
|23.İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri
|En Başarılı Kadın Dizi Oyuncusu
|Kazandı
|2.Türkiye Gençlik Ödülleri
|En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
|Kazandı
|7.KTÜ Medya Ödülleri
|En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu
|Kazandı
|7.İMK Sosyal Medya Ödülleri
|En İyi Kadın Oyuncu
|Aşk Laftan Anlamaz
|Adaylık
|2017
|1.Müzikonair Ödülleri
|En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
|Adaylık
|8.KTÜ Medya Ödülleri
|En Beğenilen Dizi Çifti (Hayat & Murat)
|Adaylık
|Yeditepe Üniversitesi 5.Dilek Ödülleri
|En İyi Kadın Komedi Oyuncusu
|Kazandı
|1.Türkiye Çocuk Ödülleri
|En İyi Kadın Dizi Oyuncusu
|Adaylık
|2.Türkiye Gençlik Ödulleri
|En İyi Kadin Dizi Oyuncusu
|Kazandı
|İstanbul Moda Rehberi Ödülleri
|En İyi Kadın Oyuncu
|Kazandı
|44.Pantene Altın Kelebek Ödülleri
|En İyi Romantik Komedi & Komedi Kadın Oyuncusu
|Kazandı
|2018
|Marketing Türkiye The One Ödülleri
|Kişisel Marka Kadın Ödülü
|Siyah İnci
|Kazandı
TAKİPÇİSİ İÇİN DAVA
Oyuncu Hande Erçel, Instagram üzerinde fotoğraflarını paylaşıp 'bazlama surat' gibi yorumlarla siber zorbalık yapan sosyal medya fenomeni Lütfi Alp Kılınç'a bu kez 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
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