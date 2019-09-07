Hande Erçel Kimdir?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Geleneksel Türk Sanatları bölümünde okumaya devam etmektedir. 2012 de Azerbaycan da yapılan güzellik yarışmasına katılmış ve ikinci olmuştur.

Kanal D'de yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde Selin Yılmaz Mertoğlu karakterini canlandırmıştır. Haziran 2016'da Aşk Laftan Anlamaz dizisinde canlandırdığı Hayat Uzun Sarsılmaz karakteriyle ekranlara geri döndü.

Yıl Tür Proje Rol Notlar 2013 Dizi "Tatar Ramazan (dizi,2013)" Kendisi Yardimci oyuncu 2013 Dizi Çalıkuşu Zahide Yardımcı oyuncu 2014 Dizi Çılgın Dersane Üniversitede Meryem Yardımcı oyuncu Dizi Hayat Ağacı Selen Karahanlı Yardımcı oyuncu 2015-2016 Dizi Güneşin Kızları Selin Yılmaz/Mertoğlu Başrol oyuncusu 2016-2017 Dizi Aşk Laftan Anlamaz Hayat Uzun/Sarsılmaz Başrol oyuncusu 2017-2018 Dizi Siyah İnci Hazal Başrol oyuncusu 2019- Dizi Halka Müjde Akay Başrol oyuncusu

Ödülleri ve adaylıkları

Yıl Ödül Töreni Kategori Proje Sonuç 2012 Miss Civilization of Turkey Birincilik Kazandı Miss Civilization of The World İkincilik Kazandı 2015 42.Pantene Altın Kelebek Ödülleri Pantene Yıldızı Parlayanlar Güneşin Kızları Kazandı En Yakışan Çift (Selin & Ali) Adaylık 2016 23.İTÜ EMÖS Başarı Ödülleri En Başarılı Kadın Dizi Oyuncusu Kazandı 2.Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Kazandı 7.KTÜ Medya Ödülleri En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncu Kazandı 7.İMK Sosyal Medya Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Aşk Laftan Anlamaz Adaylık 2017 1.Müzikonair Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Adaylık 8.KTÜ Medya Ödülleri En Beğenilen Dizi Çifti (Hayat & Murat) Adaylık Yeditepe Üniversitesi 5.Dilek Ödülleri En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Kazandı 1.Türkiye Çocuk Ödülleri En İyi Kadın Dizi Oyuncusu Adaylık 2.Türkiye Gençlik Ödulleri En İyi Kadin Dizi Oyuncusu Kazandı İstanbul Moda Rehberi Ödülleri En İyi Kadın Oyuncu Kazandı 44.Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Romantik Komedi & Komedi Kadın Oyuncusu Kazandı 2018 Marketing Türkiye The One Ödülleri Kişisel Marka Kadın Ödülü Siyah İnci Kazandı

TAKİPÇİSİ İÇİN DAVA

Oyuncu Hande Erçel, Instagram üzerinde fotoğraflarını paylaşıp 'bazlama surat' gibi yorumlarla siber zorbalık yapan sosyal medya fenomeni Lütfi Alp Kılınç'a bu kez 15 bin liralık manevi tazminat davası açtı.