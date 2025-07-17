Hangi banka faizsiz kredi veya taksitli nakit avans veriyor? İşte faizsiz kredi veren bankaların güncel listesi
Temmuz ayı itibarıyla bankalar, faizsiz kredi kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Hem kamu bankaları hem de özel bankalar, yeni müşteri kazanımı ve nakit ihtiyacına çözüm amacıyla 50 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veya taksitli nakit avans imkânı sağlıyor. Kampanyaların geri ödeme vadeleri ise bankadan bankaya değişmekle birlikte, genellikle 3 ile 6 ay arasında sınırlanıyor. İşte, Temmuz 2025 itibarıyla sunulan faizsiz kredi kampanyaları...
2025 yılı itibarıyla bankalar, müşteri portföylerini genişletmek amacıyla faizsiz kredi kampanyalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, farklı finans kuruluşları ilk kez hesap açan bireylere özel 50 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veya taksitli nakit avans imkânı sunuyor. Söz konusu kampanyalarda geri ödeme süresi genellikle 6 ay ile sınırlandırılıyor. İşte, faizsiz kredi avantajı sağlayan bankaların sunduğu güncel fırsatlar ve detaylar...
TÜRKİYE İŞ BANKASI FAİZSİZ KREDİ
Türkiye İş Bankası yeni müşterilere özel 300 TL ile 25 bin TL arasında faizsiz taksitli nakit avans veriyor. Müşteriler 2-3 ay vade olmak üzere faiz nakit avans kullanabiliyor.
GARANTİ BBVA FAİZSİZ KREDİ
Garanti BBVA, bankanın yeni müşterilerine özel en fazla 50 bin TL ve 3 ay vade olmak üzere faizsiz kredi veriyor.
ENPARA FAİZSİZ KREDİ
Enpara yeni müşterilerine özel olmak üzere; 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor. Kredi en fazla 6 aya kadar vadelendirilebiliyor.
AKBANK FAİZSİZ KREDİ
Akbank yeni müşterilerine özel olarak faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Bin TL ile 35 bin TL arasında verilen faizsiz kredi en fazla 6 aya kadar vadelendiriliyor.
QNB FAİZSİZ KREDİ
QNB, yeni müştelerine 50 bin TL'ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veriyor. Müşteriler en fazla 3 ay vade olmak üzere faizsiz kredi seçeneğinden yararlanabilir.
TEB FAİZSİZ KREDİ
TEB, Hoş Geldin Kredi Kampanyası kapsamında; sigortalı olmak koşulu ile Findeks notu 1850 ve üzerinde olan ve bankadan yeni hesap açan müşterilerine 3 ay vade ile 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor.
DENİZBANK FAİZSİZ KREDİ
Denizbank, yeni müştelerine özel yüzde 0 faizli olmak üzere 20 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veriyor. Kredi en fazla 6 ay vadeye bölünebiliyor.