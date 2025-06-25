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        Haberler Bilgi Magazin Hareket Sekiz filmi konusu nedir? Hareket Sekiz oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Hareket Sekiz filmi konusu nedir? Hareket Sekiz oyuncuları kimler?

        Hareket Sekiz filmi 25 Haziran Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Ayberk Çınar'ın kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Ali Yorgancıoğlu oturmaktadır. Filmi kaçıran ve yeniden izlemek isteyenler için, "Hareket Sekiz filmi konusu nedir? Hareket Sekiz oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Hareket Sekiz filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 19:17 Güncelleme: 25.06.2025 - 19:17
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        Başrollerini Ali Sunal, Onur Atilla, Sarp Bozkurt, Devrim Yakut, Gürgen Öz ve Bihter Dinçel'in paylaştığı Hareket Sekiz filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İlgi çekici senaryosu ve zengin oyuncu kadrosu ile Hareket Sekiz filmi, 2019 yılında vizyona girdi. Peki, "Hareket Sekiz filmi konusu nedir? Hareket Sekiz oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

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        HAREKET SEKİZ FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Bu zamana kadar tesadüfi başarılar elde eden polis memurları Bünyamin, Reşat ve Kazım’ın zorlu bir görevi vardır. Rus mafya lideri Zolka, büyük bir kaçakçılık peşindedir. Zolka, bor madenini, özel bir silahta kullanılması için Türkiye’den yurt dışına kaçırmayı planlamaktadır.

        Rus mafyasının alt etmekle görevlendirilen Bünyamin, Reşat ve Kazım, kendilerini zorlu bir maceranın içinde bulurlar. Başlarına geleceklerden habersiz büyük bir kargaşanın içine düşün üç polis, Rus mafyasını alt etmeyi başarabilecek midir

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        HAREKET SEKİZ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

        Yönetmenliğini Ali Yorgancıoğlu’nun üstlendiği “Hareket Sekiz” filminin oyuncuları arasında Ali Sunal, Onur Atilla, Devrim Yakut, Gürgen Öz ve Bihter Dinçel’in yer alıyor.

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