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Oyuncu Hasan Kaçan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı paraya ilişkin çıkan haberlere yanıt verdi. İBB'nin AK Parti tarafından yönetildiği dönemde kendisine 8 gün için 187 bin 500 TL ödendiği iddia edilen Kaçan, konuyla ilgili açıklama yaptı.

"FAHİŞ BİR RAKAMSA MESLEĞİ BIRAKIRIM"

Kaçan, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

'Dudak uçuklatan rakam' dedikleri; Ramazan ayında toplam 8 gösteri yapmışız. Gösteri başına, başrol, oyuncular, senaryo, makyöz, kuaför = 23.375. TL Stopaj + KDV dahil. Gösteri sektörüne sorun. Fahiş bir rakamsa mesleği bırakırım.

— Hasan Kaçan (@hetenketenabi) February 12, 2020