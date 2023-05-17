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Peki, tavuğumuzun bozulmaması için neler yapmalıyız, nasıl muhafaza etmeliyiz. Tavuğun saklanma koşulları oldukça merak edilen konulardan biridir. Haşlanmış Tavuk bozulur mu? Haşlanmış Tavuk dolapta ve dışarıda kaç gün dayanır? Kaç gün bekler ve kaç günde bozulur? Haşlanmış Tavuk nasıl saklanmalıdır? İşte, haşlanmış tavukla ilgili merak edilen sorular ve cevapları.

Haşlanmış Tavuk Bozulur Mu?

Şayet tavuk çiğ yumurta gibi kokuyorsa bozulmuş demektir. Koku bozulma konusunda en belirleyici unsurdur. Haşlanmış tavuk belirli koşullarda 3-4 güne kadar saklanabilir. Pişmiş tavuk etiyle pişmemiş etler buzdolabında aynı rafta saklanmamalıdır. Dikkat edilmesi gereken bir detay ise havuç ya da patates tarzı gıdaların tavukla beraber aynı kapta saklanmamasıdır. Haşlanmış tavuk buzlukta 2-6 ay kadar saklanabilir.

Haşlanmış Tavuk Kaç Gün Dayanır?

Haşlanmış tavuk çiğ tavuğa oranla daha kısa raf ömrüne sahiptir. Buzlukta çiğ tavuk 1 yıla kadar saklanılabilirken haşlanmış tavuk 2-6 ay kadar saklanabilir. Haşlanmış tavuk oda sıcaklığında, 0-4 arası sıcaklıkta 2 saate kadar dayanır. Buzdolabında ise 4 günden sonra tüketilmemelidir.

Haşlanmış Tavuk Dolapta Kaç Gün Dayanır?

Haşlanmış tavuğun muhafazası için en iyi ortam buzdolabıdır. Tavuk tazeliğini koruması için soğuk ortama ihtiyaç duymaktadır. Özellikle uzun vadede tüketim yapmak isteyenler için buzluklar en uygun seçeneklerdir. Haşlanmış tavuk dolapta 3-4 güne kadar bozulmadan saklanabilir.

Haşlanmış Tavuk Kaç Gün Bekler?

Haşlanmış tavuğun bekleme koşulları bulunduğu ortama göre farklılık göstermektedir.

Haşlanmış tavuk buzlukta 2-6 ay kadar saklanabilir.

Dolapta ise 3-4 gün kadar tazeliğini koruyabilir.

Oda sıcaklığında ise en fazla 2 saate kadar saklanabilir.

Haşlanmış Tavuk Kaç Günde Bozulur?

Tavuk zehirlenmeleri besin zehirlenmeleri içerisinde en korkulan zehirlenme çeşitlerinden biridir. Gıda zehirlenmesi yaşamadan önce tavuğun görünüşünü ve kokusunu iyi tahlil etmek gerekir. Eğer tavukta genzinizi yazan ekşi bir koku söz konusu ise muhtemelen tavuğunuz bozulmuştur. Böyle bir durumda tavuğu kesinlikle tüketmeyiniz. Haşlanmış yumurta dolap dışında yani oda sıcaklığında en fazla 2 saat kadar tutulmalıdır. Buzdolabında ise bu süre 4 güne kadar çıkmaktadır. 4 günden sonra tavuğun tadı ve kokusu değişim gösterecektir. Buzlukta 2-6 ay arasında muhafaza edilebilir.

Haşlanmış Tavuk Nasıl Saklanmalı?

Haşlanmış tavuk ve diğer çiğ etleri aynı raflarda saklamayınız. Buzdolabının farklı raflarına koyunuz. Buzdolabının üst ya da orta kısımları haşlanmış tavuğun muhafaza edilebilmesi için tercih edilebilir. Haşlanmış tavuğu en iyi saklama metodu buzluktur. Buzlukta haşlanmış tavuğu 6 aya kadar saklayabilirsiniz. Buzlukta saklayacaksınız dikkat etmeniz gereken bir diğer detay tavuğun hava almamasıdır. Bu sebeple buzdolabı poşeti kullanmanız gerekmektedir. Bu poşetlerin ağzını hava almayacak şekilde sıkıca bağlamalısınız. Buzdolabında haşlanmış tavuğu 4 güne kadar saklayabilirsiniz. Ancak haşlanmış tavuk dışarıda saatler içinde bozulacaktır. Oda sıcaklığında 2 saatten sonra bozulmaya başlayacağından dolayı tavuğun saklanması için buzdolabı tercih edilmelidir.

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