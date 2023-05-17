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Tüm bu zenginliğinin yanında sütün nasıl saklanması gerektiği de merak edilen soruların başında gelmektedir. Sütün bozulup bozulmadığını kokusundan ya da tadından kolayca anlayabiliriz. Çiğ Süt bozulur mu? Dışarıda kaç gün ve dolapta kaç gün dayanır? Tüketilmeden kaç gün bekler ve kaç günde bozulur? Nasıl saklanmalıdır? Özellikle düzenli süt tüketenlerin merak ettiği saklama koşulları hakkında detaylı bilgiler yazımızın devamında.

Çiğ Süt Bozulur Mu?

Marketten hazır olarak aldığımız sütlerin son tüketim tarihleri vardır. Bu tüketim tarihlerinden sonra sütte ekşime ve kıvamında farklılık meydana gelir. Bu da gıda zehirlenmesine sebebiyet verebilir. Sütün yağlılık oranına ve geçirdiği işlemlere göre dayanıklılık süresi değişmektedir. Çiğ süt oda sıcaklığında 4-6 saat kadar bozulmadan bekleyebilir. Buzdolabında bu süre 2 güne kadar çıkmaktadır. Ortam koşullarının uygunluğu süt üzerinde belirleyici bir etkendir. Süt buzlukta donma göstereceğinden dolayı buzluğa atılmamalıdır.

Çiğ Süt Kaç Gün Dayanır?

Çiğ sütün uzun ömürlü olmasını istiyorsanız hava almadığından emin olmalısınız. Hava temasıyla birlikte sütün ömrü kısalacaktır. Çiğ süt buzdolabında 2 güne kadar tazeliğini korumaktadır. Açık bir ortamda bulunuyorsa 6 saatten sonra bozulmaya başlayacaktır.

Çiğ Süt Dolapta Kaç Gün Dayanır?

Sütün muhafazası için en uygun ortam buzdolabıdır. Buzdolabı zararlı bakterilerin üremesini engellediğinden dolayı sütün raf ömrünü uzatmaktadır. Süt buzdolabında bozulmadan 2 güne kadar tazeliğini korur. Süt ve süt ürünleri derin dondurucu ya da buzlukta değil, buzdolabında saklanmalıdır.

Çiğ Süt Kaç Gün Bekler?

Süt, sıcak ve nemli ortamları sevmez. Bunun sebebi kısa süre içerisinde sıcaklıkla orantılı olarak ekşimeye başlamasındandır. Sütün muhafazası için mutlaka soğuk bir ortam olmalıdır. Bunun için buzdolabı çiğ süt için ideal ortamlardır. Çiğ süt oda sıcaklığında 4-5 saat kadar, buzdolabında 2 güne kadar tazeliğini korumaktadır.

Çiğ Süt Kaç Günde Bozulur?

Öncelikle çiğ sütün hava almaması önem vermemiz gereken en önemli detaydır. Bunun için saklama kaplarından yararlanabilirsiniz. Çiğ sütü ambalajıyla birlikte koymakta bir diğer alternatiftir. Çiğ süt oda sıcaklığında 6 saatten sonra, buzdolabında ise 2 günden sonra bozulmaya başlayacaktır.

Çiğ Süt Nasıl Saklanmalı?

Çiğ süt buzdolabında saklanmalıdır. Sütün muhafaza işlemi ya ambalajında ya da ağzı kapalı bir kapta yapılmalıdır. Çiğ süt ağzı açık bir şekilde bırakılmamalıdır. Bunun için cam ve plastik şişelerden de faydalanabilirsiniz.

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