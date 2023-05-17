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Çiğ mantar bozulur mu, nasıl saklanmalı? Çiğ mantar dolapta kaç gün dayanır?

Hem görsel olarak hem de lezzet olarak yemeklerimize ayrı bir hava katan mantar, diğer besinlerle bir arada servis edilebilmektedir. Mantarın saymakla bitmeyen faydaları da beraberinde gelmektedir. Mantar tam anlamıyla bir vitamin kaynağıdır. İşte, detaylar.

Çiğ Mantar Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Çiğ Mantar Dolapta Kaç Gün Dayanır?
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İçeriğinde yer alan lif ve proteinlerle soframızı süsleyen mantar ister sade olarak ister yiyeceklerle birlikte tüketilebilir. Vitaminler yönünden bu derece zengin olan çiğ mantarın saklama koşulları da yapım aşaması kadar önemlidir. Çiğ Mantar bozulur mu? Oda sıcaklığında ve dolapta kaç gün dayanır? Peki, kaç günde bozulur ve kaç gün bekler? Çiğ Mantar nasıl saklanmalıdır? İşte, çiğ mantarla ilgili merak edilen soruların cevapları.

Çiğ Mantar Bozulur Mu?

Her besinin kendine has bir dayanma süresi vardır. Besinlerin tazeliğini sürdürmesi için buzdolabına ihtiyaç duyarız. Temel koşul besinlerin havayla temasını önlemektir. Çiğ mantar market raflarından soframıza konan bir besindir. Bu sebeple markette geçirdiği süre hakkında net bir bilgiye sahip değilizdir. Çiğ mantar 4-7 gün içerisinde bozulmadan tazeliğini koruyabilmektedir. 7 günden sonra ise bozulmaya başlayacaktır.

Çiğ Mantar Kaç Gün Dayanır?

Mantarların saklama koşulları çok önemlidir. Mantarın üzerindeki sümüksü yapı bize mantarın çürüdüğünü gösterir. Eğer mantarınız bu şekildeyse kesinlikle tüketmeyiniz. Mantar buzdolabında 4-7 gün kadar bozulmadan tazeliğini koruyabilmektedir. Hemen tüketmeyecekseniz buzluğa da atabilirsiniz. Buzlukta 1 ay kadar bozulmadan kalabilir.

Çiğ Mantar Dolapta Kaç Gün Dayanır?

Mantarlar kesinlikle buzdolabında tutulmalı, oda sıcaklığında bekletilmemelidir. Çiğ mantar buzdolabında 4-7 güne kadar tazeliğini koruyacak saklanabilir. 7 günden sonra ise tüketilmesini tavsiye etmiyoruz. Çünkü mantar çürümeye yüz tutabilir.

Çiğ Mantar Kaç Gün Bekler?

Mantar için soğuk ortamlar bekleme süresinin uzaması bakımından önem taşır. Nemli ve sıcak yerler mantarın saklanması için uygun ortamlar değildir. Bu sebeple mutlaka buzluğa ya da buzdolabına konulması gerekmektedir. Mantarlar buzdolabında 7 güne kadar, buzlukta ise 1 aya kadar bekletilebilir.

Çiğ Mantar Kaç Günde Bozulur?

Mantarın bozulmaması için ağzı kapalı kaplarda ya da buzdolabı poşetlerinde saklanması gereklidir. Bu yöntemle dayanıklılığı daha artmaktadır. Dilimlenmiş çiğ mantar oda sıcaklığında 1-2 gün içerisinde bozulmaya başlayacaktır. Bu sebeple mutlaka buzdolabına konmalıdır. Buzdolabında bu süre 7 güne kadar çıkmaktadır. 7 güne kadar bozulmadan mantarlarınız buzdolabında saklanabilir. Buzlukta saklamak isterseniz 1 ay kadar bekletebilirsiniz.

Çiğ Mantar Nasıl Saklanmalı?

Çiğ mantarın çabuk bozulmaması için en iyi seçenek buzluk ve buzdolabıdır. Mantarları bir fırça yardımıyla iyice temizledikten sonra dilimleyerek buzdolabı poşetine ya da saklama kabına doldurabilirsiniz. Mantarın buzdolabında olsa dahi hava almaması çok önemlidir.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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