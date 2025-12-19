Hatay'da kamyonun çarptığı 6 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bisiklet sürerken kamyonun çarptığı 6 yaşındaki Turgay Ata Demir yaşamını yitirdi
Giriş: 19.12.2025 - 01:34 Güncelleme: 19.12.2025 - 01:46
Dörtyol ilçesine bağlı Kuzuculu Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyon, iddiaya göre yol kenarında bisiklete binen Turgay Ata Demir'e (6) çarptı.
DHA'nın haberine göre; kazada ağır yaralanan talihsiz çocuk, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Turgay Ata Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsünü gözaltına alan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
