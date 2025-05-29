29 MAYIS PERŞEMBE HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Anadolu’nun batısı, Kırklareli, Balıkesir, Çorum, Tokat, Ordu, Kars, Ardahan, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu’nun güneyi (Kayseri hariç), Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın ve Trabzon'un batı kesimleri, Giresun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.