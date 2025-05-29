29 Mayıs Perşembe güncel hava durumu: Bugün hava nasıl?
Meteoroloji'den yapılan açıklamalar kapsamında, hava durumu araştırmaları hız kazandı. Meteoroloji; yağışların, İç Anadolu'nun güneyi (Kayseri hariç), Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Adana, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Trabzon'un batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğini açıkladı. 29 Mayıs Perşembe hava durumu detayları haberimizde...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü; "Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." şeklinde uyarıda bulundu. Diğer uyarılar ve hava tahminleri merak ediliyor. Peki, 29 Mayıs Perşembe hava nasıl olacak? İşte İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu...
29 MAYIS PERŞEMBE HAVA NASIL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Anadolu’nun batısı, Kırklareli, Balıkesir, Çorum, Tokat, Ordu, Kars, Ardahan, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu’nun güneyi (Kayseri hariç), Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Gümüşhane, Bayburt ve Ardahan çevreleri ile Antalya'nın iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın ve Trabzon'un batı kesimleri, Giresun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL 15°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
İZMİR 16°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu.
ANKARA 12°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.