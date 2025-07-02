Hava durumu nasıl olacak? Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde hafta sonu sıcaklık artacak mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2 Temmuz Çarşamba gününe ait hava durumu raporunu duyurdu. Yeni haftada bazı illerimizde sıcaklık artarken bazı illerimizde ise rüzgarlı hava ile yağış hakim olacak. Hafta sonu Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde termometrelerin yüksek derecelere çıkması bekleniyor. Peki Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer illerde sıcaklık artacak mı? İşte MGM raporuna göre illerimizde beklenen hava durumu raporu
Hava durumuna ilişkin güncel rapor duyuruldu. Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, yurdun batı ve güney kıyılarında normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte bu haftaki hava durumuna ilişkin detaylar
HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları, 4 Temmuz Perşembe gününden itibaren etkisini artırmaya başlayacak. 4-5-6 Temmuz tarihlerinde Ege ve Akdeniz'de sıcak hava dalgası, Karadeniz'de yağmur bekleniyor.
BATIDA VE GÜNEYDE SICAK ETKİLİYOR
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, yurdun batı ve güney kıyılarında normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR ORTA KUVVETTE OLACAK
Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 27, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 29, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 36, Az bulutlu ve açık
KOCAELİ: 30, Az bulutlu ve açık
BURSA: 30, Az bulutlu ve açık
BALIKESİR: 30, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 37, Az bulutlu ve açık
VAN: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğusu öğle saatinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı