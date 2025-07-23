Meteoroloji'den kritik sıcaklık uyarısı! 23 Temmuz İzmir, Ankara, İstanbul hava bugün nasıl?
Türkiye, temmuzun son haftasına Afrika sıcaklıklarının etkisiyle giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu raporuna göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Özellikle iç ve batı kesimlerde 40 derecenin üzerinde hissedilen sıcaklıklar beklenirken, fön rüzgarlarının etkisiyle bazı bölgelerde bunaltıcı havanın daha da şiddetleneceği bildirildi. Uzmanlar, yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanları günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor. Peki, 23 Temmuz İzmir, Ankara, İstanbul hava bugün nasıl? İşte detaylar...
Yaz mevsiminin en sıcak günleri kapıda. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 23 Temmuz tarihli hava tahmin raporuna göre, Türkiye’nin büyük bir bölümü sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Afrika üzerinden gelen sıcak hava akımlarıyla birlikte, özellikle Marmara, Ege ve İç Anadolu bölgelerinde termometrelerin 40 dereceyi aşması bekleniyor. Hissedilen sıcaklıkların artmasıyla birlikte vatandaşlar güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaya çağrılıyor. İşte güncel hava durumu...
METEOROLOJİ'DEN SICAK HAVA UYARISI! REKOR SICAKLIKLAR BEKLENİYOR!
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye sıcak hava dalgasının etkisi altında. Doğu Karadeniz'de yağmur beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek.
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin, Çarşamba öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimleri ile Kars’ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
23 TEMMUZ HAVA DURUMU NASIL?
İSTANBUL 36°24°
ANKARA 36°19°
İZMİR 42°28°
BURSA 41°26°