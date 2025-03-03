'2024'te Türkiye'nin en çok dinlenen şarkısı olan Era7capone ft. Batuflex iş birliğiyle üretilen 'Cıstak'ın sözlerine; "Kadın bedeni aşağılanıyor, para ve marka en fiyakalı şey gösteriliyor" merkezli tepki yağmıştı.

'Cıstak'ın ardından Lvbel C5 de çıkardığı 'Hav Hav Hav' şarkısı ile 'En İyi 50' listesinde zirveye yerleşmişti.

Lvbel C5, şarkının neredeyse tamamında havlandığı şeklinde yorumlanan 'Hav Hav Hav' ile tepkilerin odağında yer almıştı. Ayrıca gençlere kötü örnek olunduğu gerekçesiyle CİMER'e şikâyet edilerek şarkının yayından kaldırılması talep edilmişti.

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Şarkıyı eleştiren isimlerden biri de Ece Seçkin oldu. Seçkin, bu ve benzeri şarkıların rap müziğin adını kirlettiğini savundu.

"DOYA DOYA HAVLAYIN, HAVLATTIRIN"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Herkese, her görüşe ve her müziğin dinleyicisine sonuna kadar saygım var ama ilk defa rapçi olmamama rağmen 'rap' adı altında yapılan bu saçmalık nedeniyle Türkiye'de rapin adı kirlendiği için üzgünüm. Dolayısıyla bu kıyaslama sektörün ve dönemin gitgide rezilleştiği bu dönemde beni yukarı dahi taşısa da umurumda bile değil. Bu saçmalığa yatırım yapan bir şirket, bu saçmalıkları sahneye çıkaran mekân sahibi olmadığıma göre ceremesini de ben çekecek değilim. O yüzden doya doya havlayın, havlattırın. Düşüncelerim bu kadar. Saygılarımla...