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Herkesin ihtiyaç duyduğu 5 arkadaşlık türü

Araştırmalar, arkadaşlıkların sağlık, esenlik ve uzun ömür için diyet ve egzersiz kadar önemli olduğunu gösteriyor.

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  • Hayatımızda hepimizin ihtiyaç duyduğu 5 arkadaşlık türü

    En iyi arkadaşlıklar hayatımızı geliştirir, desteklendiğimizi ve sevildiğimizi hissettirir ve genel mutluluğumuzu artırır. Hatta bazı araştırmalar, arkadaşlıkların sağlığımız, esenliğimiz ve uzun ömürlülüğümüz için diyet ve egzersiz kadar önemli olduğunu gösteriyor.
  • Hayatımızda hepimizin ihtiyaç duyduğu 5 arkadaşlık türü

    Ne tür arkadaşlıklar bizi en çok mutlu eder? Araştırmalar, insanların en iyi yaşam doyumunu elde etmek için üç ila beş yakın arkadaşa ihtiyaç duyduklarını gösteriyor. Bundan daha fazla yakın arkadaşlığa sahip olunduğunda dengeyi sağlamak zor olabilir. Philadelphia'da çalışan bir klinik psikolog olan Lauren Napolitano, "Herhangi bir zamanda beşten fazla yakın arkadaşlığı sürdürmek için genellikle yeterli zamanımız veya duygusal enerjimiz yok. Üçten az yakın arkadaşlık ideal değildir çünkü bu arkadaşlardan biri müsait değilse ihtiyaçlarımızı karşılama olasılığımızı düşürür." dedi.
  • Hayatımızda hepimizin ihtiyaç duyduğu 5 arkadaşlık türü

    Yakın olmadığınız arkadaşlarla daha gevşek bağlantılar da aynı derecede değerli olabilir. Özellikle de sosyal ihtiyaçlarımız zamanla büyüyüp değişirken. Optimum mutluluk ve esenlik için ihtiyaç duyduğumuz beş tür arkadaşlığa bir göz atalım…
  • Hayatımızda hepimizin ihtiyaç duyduğu 5 arkadaşlık türü

    YAKIN ARKADAŞLAR RUH SAĞLIĞI İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

    Yakın arkadaşlar, uzun yıllardır tanıdığınız, iniş ve çıkışlarınızda yanınızda olan insanlardır. İletişimde olmadığınız dönemler olsa da dilediğiniz zaman kaldığınız yerden devam edebilir ve ihtiyaç duyduğunuz her an arayabilirsiniz. Virginia'da yaşayan bir klinik psikolog olan Dr. Anjali Ferguson'a göre, yakın arkadaşlıklar ruh sağlığı için çok önemlidir. Bu ilişkilerde yargılar ve sosyal çekicilik daha az önemlidir ve bir birey onların en özgün hali olabilir. Bu ilişkiler, doğrulama ve güvenlik yoluyla büyümemize yardımcı olurken aynı anda bize meydan okuyor ve bizi destekliyor." diye açıkladı.
  • Hayatımızda hepimizin ihtiyaç duyduğu 5 arkadaşlık türü

    HAYAT BOYU ARKADAŞLAR

    Yakın arkadaşlar ve ömür boyu süren arkadaşlar arasında bazı örtüşmeler olabilir. Napolitano, ömür boyu sürecek arkadaşların, sizi henüz bir kişi olarak büyüyüp gelişirken tanıma avantajına sahip olduğunu söyledi. "Bazen 'aile dostları' olarak da adlandırılan bu insanlar sizi ve ailenizi çocukluktan beri tanıyorlar" dedi. Napolitano, bu arkadaşların senin yetiştirilme tarzını bildiğini, anne babanı ve kardeşlerini de iyi anladığını anlattı. "Bu arkadaşlarla düzenli olarak konuşamasanız da, onlarla arkadaşlığımızda kendimizi istikrarlı ve güvende hissetmemize yardımcı olan derin bir anlayış var" diye ekledi.
  • Hayatımızda hepimizin ihtiyaç duyduğu 5 arkadaşlık türü

    Ferguson, yaşlandıkça sosyal çevrelerimizin küçülmesi nedeniyle ömür boyu sürecek arkadaşlıkların daha da önemli hale geldiğini söyledi. "Bu arkadaşlıklarda, bireyler çok sayıda yaşam değişikliği ve stres etkeni yaşayabilir, bu nedenle bu destekler, stresli yaşam olaylarında gezinmek için çok önemli olabilir ."
  • Hayatımızda hepimizin ihtiyaç duyduğu 5 arkadaşlık türü

    KOLAYLIK SAĞLAYAN ARKADAŞLAR STRES AZALTIYOR

    Yakınlık üzerine kurulu arkadaşlıklar, örneğin bir hobi veya ilgi ile edindiğimiz arkadaşlar veya mahallemizde yaşayanlar gibi, çıkar amaçlı arkadaşlıklar olarak kabul edilir. Mahallede yeni bir restoran denemek veya yerel bir konsere katılmak gibi yakınlık ve ortak ilgi alanları nedeniyle bu arkadaşlarınızı yakın arkadaşlarınızdan daha sık görebilirsiniz. Ferguson, bu dostlukların ömür boyu sürmese de mutluluğumuz ve esenliğimizde hala önemli bir rol oynadığını söyledi. "Bir uyum veya geçiş döneminde (çok ihtiyaç duyulan bir stres azaltıcı olabilir) bir aidiyet veya destek duygusu sunabilirler" dedi.
  • Hayatımızda hepimizin ihtiyaç duyduğu 5 arkadaşlık türü

    İŞ ARKADAŞLARI

    Napolitano, "Uzak çalışma ortamlarına sürgün edilene kadar iş arkadaşlarımızdan aldığımız duygusal desteğin hiçbirimizin farkında olduğunu sanmıyorum" dedi. Biriniz veya her ikiniz yeni bir şirkete geçtikten sonra bağlantınızı kaybedebilseniz de karşılaştığınız zorlukları anlayan ve duygularınızı doğrulayabilen iş arkadaşları, başka hiçbir arkadaşın sağlayamayacağı bir tür destek sunar. Napolitano, "İş arkadaşları moralimizi yüksek tutuyor, işimiz veya sektörümüzle ilgili şikayetlerimizi doğruluyor ve iş hayatımızda çok ihtiyaç duyulan öngörülebilirliği sağlıyor" dedi.
  • Hayatımızda hepimizin ihtiyaç duyduğu 5 arkadaşlık türü

    HAYATIN AYNI BÖLÜMÜNDEN ARKADAŞLAR

    Hayatın farklı aşamalarından geçerken, aynı mücadeleleri aynı anda yaşayan başkaları tarafından desteklenmek önemlidir. Napolitano, "İster SAT'a hazırlanıyor olun, ister ilk çocuğunuza hamile olun, ister boşanıyor olun, bizi destekleyebilecek ve onlar aynı zorluklarla mücadele ederken bize ilham verebilecek arkadaşlara ihtiyacımız var. Onların hatalarından ve başarılarından öğreniyoruz ve bu tür bir arkadaşın, hayatın bu bölümünde yön bulmamıza yardımcı olmak için benzersiz bir yatırım yaptığını hissediyoruz." diyor.
  • Hayatımızda hepimizin ihtiyaç duyduğu 5 arkadaşlık türü

    BİR ARKADAŞ TÜM BU ROLLERİ DOLDURABİLİR Mİ?

    Elbette bu arkadaşlık türleri içinde her zaman örtüşmeler olabilir. Bir iş arkadaşınızla yakın bir arkadaşlık geliştirebilir ve sürdürebilirsiniz ya da bir rahatlık arkadaşınızın hayatın aynı bölümünden bir arkadaşa dönüşmesini sağlayabilirsiniz. Ancak Ferguson, sosyal olarak ihtiyaç duyduğumuz türden desteği tek bir arkadaştan almaya çalışmanın gerçekçi olmadığını veya tavsiye edilmediğini söyledi.
  • Hayatımızda hepimizin ihtiyaç duyduğu 5 arkadaşlık türü

    Ferguson, "Bu tek ilişki biterse veya uzaklaşırsa, ruh sağlığımız üzerinde derin etkileri olabilir. Ayrıca, tüm arkadaşlık ihtiyaçlarınız için yalnızca bir kişiye güvenmek, o kişi için potansiyel olarak bunaltıcı ve vergilendirici olabilir." dedi.
  • Hayatımızda hepimizin ihtiyaç duyduğu 5 arkadaşlık türü

    SOSYAL MEDYA ARKADAŞLARI SAYILIR MI?

    Sosyal medya iki ucu keskin bir kılıç olabilir. Bir yandan, benzer ilgi alanlarına sahip insanları veya marjinal grupları bir araya getirerek onları daha az yalnız hissettirme gücüne sahiptir. Ferguson, "Burada, sosyal medya, dünyanın dört bir yanındaki benzer düşünen insanları birbirine bağlamaya yardımcı olan güçlü bir araçtır. Ancak araştırma, nesillerimizin anlamlı sosyal bağlantılardan giderek daha fazla koptuğunu da gösteriyor, bu nedenle şimdiki zamana odaklanmamız ve fiziksel bağlantılar kurmaya da dikkat etmemiz önemlidir." dedi.
  • Hayatımızda hepimizin ihtiyaç duyduğu 5 arkadaşlık türü

    Bu listedeki birkaç arkadaşlık türünü kaçırıyorsanız, Napolitano yeni bir arkadaşlık kurmak için asla geç olmadığını söyledi. "Lise veya üniversitede olduğumuzdan daha zor ama her zaman yeni bağlantılar kurmaya değer çünkü ne zaman yeni bir arkadaş edineceğini asla bilemezsin."
  • Hayatımızda hepimizin ihtiyaç duyduğu 5 arkadaşlık türü

    Kaynak: Today
  • Hayatımızda hepimizin ihtiyaç duyduğu 5 arkadaşlık türü
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