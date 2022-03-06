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Hazal Kaya'dan Ahmet Hakan'a yanıt: Haddiniz değil!

Hürriyet Gazetesi Yazarı Ahmet Hakan "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı yazısıyla sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncudan yanıt gecikmedi. Hazal Kaya, "Beğenmemiş olabilirsiniz. Bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız! Hele ayrıcalıklı konumlarını korumak için yeri gelince nasıl sustuklarını bildiklerimiz hiç yapamaz! Haddiniz değil!" sözleriyle Ahmet Hakan'a tepki gösterdi

Hazal Kaya'dan Ahmet Hakan'a yanıt: Haddiniz değil!
"Haddiniz değil!"
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HABERTURK.COM

Ahmet Hakan (54), "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisinde rol alan Hazal Kaya'yı (31) köşesine taşıdı. "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Hakan, Kaya'yı "Çok aşırı bir zorlamayla doğal olmaya çalışıyor. Büyük oynayarak iyi oyuncu olacağını sanıyor. Gözlerine ve yüzüne ifade yüklemesini bilmiyor. Sahne ne olursa olsun hep şımarık kız çocuğu modunda. Hiç bitmeyen, hiç tükenmeyen bir yapmacılık var oyunculuğunda." sözleriyle eleştirdi.

Özelikle Hakan'ın yazısındaki 'nefret' söylemi sosyal medyada tepki topladı. Hazal Kaya da konuyla ilgili suskunluğunu bozdu.

"ELEŞTİRİNİN ADALETİNE DAİR TERAZİSİ KAYMIŞ"

Twitter hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulunan ünlü oyuncu, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Zamanda yolculuk yapıp, 100 yıl öncesine giden bir kadın nasıl doğal olabilir? Böyle bir kurguyu canlandıran bir oyuncu nasıl hayatın olağan akışındaymış gibi gündelik oynayabilir? Bu 100 yıldaki kazanımlarla kimsesiz, tek başına ayakta durmuş bir kadın geçmişte yabancılık çekmeden nasıl var olabilir?

Portakalın yuvarlanışını izlediğimiz bir senaryosu yok Pera Palas'ın... Organik değil, fantastik bir kurgusu var. Ben de performansımı bu detayları dikkate alarak inşa ettim. Beğenmemiş olabilirsiniz. Bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız! Hele ayrıcalıklı konumlarını korumak için yeri gelince nasıl sustuklarını bildiklerimiz hiç yapamaz! Haddiniz değil!

Daha sonra Instagram'dan bir paylaşımda daha bulunan Kaya, "Senin fikrinin ne önemi var vasat herif." paylaşımında bulundu.

SELİN ŞEKERCİ'DEN HAZAL KAYA'YA DESTEK

Ahmet Hakan'ın yazısına tepki gösteren ünlü isimlerden biri de Selin Şekerci oldu. Şekerci, "Bu pazar yine bereketli ha? Bol hadsiz yapmış. Guzum bari bizim işlere yorum kasmasan mı? Biz diyor muyuz oturduğumuz yerden; senden nefret etmemizin milyon sebebini?" sözleriyle Hazal Kaya'ya destek verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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