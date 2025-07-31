Hazal Kaya'dan spor salonu paylaşımı

Kısa bir süre önce saçlarını sarıya boyatarak imajında değişikliğe giden Hazal Kaya, bu kez spor salonundan yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Fit görünümüyle dikkat çeken iki çocuk annesi oyuncu, spor salonundan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kaya, paylaşımında spor hocasını da etiketleyerek esprili bir not düştü; "Şıpıdık terliklerimle geldim sana, keşke insaflı olsaydın."