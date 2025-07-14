Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç'tan Yunanistan'da aşk pozu
Geçtiğimiz yıl aşklarını ilan eden Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç, Yunanistan tatilinden el ele poz verdikleri kareyi sosyal medya hesaplarından paylaştı
Giriş: 14.07.2025 - 23:26 Güncelleme: 14.07.2025 - 23:27
Geçtiğimiz yıl aşklarını kamuoyuyla paylaşan Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç, ilişkilerine dair zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. Ünlü çift, son olarak birlikte çıktıkları Yunanistan tatilden el ele poz verdikleri romantik bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
Fotoğraflar: Instagram
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