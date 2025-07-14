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        Haberler Magazin Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç'tan Yunanistan'da aşk pozu - Magazin haberleri

        Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç'tan Yunanistan'da aşk pozu

        Geçtiğimiz yıl aşklarını ilan eden Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç, Yunanistan tatilinden el ele poz verdikleri kareyi sosyal medya hesaplarından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 23:26 Güncelleme: 14.07.2025 - 23:27
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        Yunanistan'da aşk pozu
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        Geçtiğimiz yıl aşklarını kamuoyuyla paylaşan Hazal Subaşı ile Oğuzhan Koç, ilişkilerine dair zaman zaman sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapmayı sürdürüyor. Ünlü çift, son olarak birlikte çıktıkları Yunanistan tatilden el ele poz verdikleri romantik bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Hazal Subaşı
        #Oğuzhan Koç
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