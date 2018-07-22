G20 Finans Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı kapsamında Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yabancı mevkidaşları ile ekonomi diplomasisi alanında yoğun temaslarda bulundu. Endonezya Maliye Bakanı Sri Mulyani Indrawati, Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire, Çin Maliye Bakanı Liu Kun, Brezilya Maliye Bakanı Eduardo Guardia, Güney Kore Strateji ve Maliye Bakanı Dong Yeon Kim, AB Komisyonu Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi Pierre Moscovici ve ABD Hazine Bakanı Steven Munchin ile başbaşa görüşmeler gerçekleştiren Albayrak, “Küresel Ekonomik Riskler” başlıklı toplantıda konuştu. Albayrak konuşmasında “Gerekli önlemleri almadığımız sürece, korumacı önlemlerin üretkenlik ve küresel refah üzerinde olumsuz etkileri olacaktır” dedi. Albayrak şu mesajları verdi:

KORUMACILIK OLUMSUZ ETKİLER

Her şeyden önce; gerekli önlemleri almadığımız sürece korumacı önlemlerin üretkenlik ve küresel refah üzerinde olumsuz etkileri olacaktır. Kısa vadede, cari işlemler dengesi, çıktı seviyesi ve ihracat hacmi bozulacaktır. Yeni iş alanları sınırlanacaktır. Açık pazarın ve serbest ticaretin politika çabalarımızın merkezinde olmaya devam edeceğine inanıyoruz.

TÜRKİYE BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türkiye ekonomisi güçlü büyüme ivmesini sürdürmektedir. Ekonomik temellerimiz güçlü olmaya devem etmekte olup, görünümümüz umut vericidir. Şunu tekrar ifade etmek isterim ki, yakın zamandaki politikalarımız ihtiyatlı mali politikaların sürdürülmesi, kredi büyümesinin makroihtiyatipolikalarla sağlıklı hale getirilmesi, yapısal reformlarda kararlı adımlar atılması ve para politikası çerçevesinin güçlü olması üzerine oluşturuldu.

YENİ SİSTEM

Yeni Cumhurbaşkanlığı yapısı Türkiye’nin yönetiminde yapısal değişiklikler getirdi. Bakanlıkları ve kurumları yeniden düzenleyip, kabinede yer alan bakan sayısını 26’dan 16’ya düşürdük. Aynı zamanda, ekonomi tarafındaki bakanlık kurgusunu da değiştirdik. Ekonomi ile ilgili 6 yerine 3 bakanlık bulunmakta. Hazine ve Maliye Bakanlığı mali politikalar ve borç yönetiminden, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı reel sektörden, Ticaret Bakanlığı ise ticaret ile ilgili konulardan sorumlu.

KARARLI TEMEL POLİTİKALAR

Ekonominin gelecek dönem için önceliklendirildiğinin altını çizmek istiyorum. Bu bağlamda ekonomi politikalarında kararlılıkla takip etmek amacıyla temel politikalar belirliyoruz. Bütçe disiplinini sürdürmeye, enflasyonla mücadele etmeye ve iyi belirlenmiş yapısal reform gündemini uygulamaya odaklanmış durumdayız. Türkiye ekonomisindeki hedeflerimize ulaşmak için ekonomideki tüm bakanlıklar arasında koordinasyonu tesis etmemiz gerekmekte.

ŞEFFAF OVP

Orta Vadeli Ekonomik Program'ımızı (OVP) kamuya açık ve denetlenebilir şekilde, tüm paydaşlarla birlikte hazırlayacağız.

“ALTYAPI YATIRIMLARI BARIŞA KATKIDA BULUNMALI”

Bakan Albayrak daha sonra “Altyapının Finansal Bir Varlık Kategorisine İlişkin Yol Haritasinin İlerletilmesi” oturumunun da açılış konuşmasını yaptı. Albayrak burada da şu mesajları verdi:

BARIŞ VE İSTİKRAR

Türkiye yüksek kaliteli altyapı projelerinin uygulanmasında uzun süredir devam eden ve başarılı bir performansa sahip. 2002 yılından bu yana, hükümetimiz, ülke genelinde altyapının iyileştirilmesi için önemli bir bütçe ayırıyor. Bu önceliklendirme iki temel hedefe dayanıyor: Birincisi, yatırımlar için daha uygun bir ortamın oluşturulması, ikincisi bölgesel kalkınma, barış ve istikrara katkıda bulunulması.

KAZAN-KAZAN

Altyapının geliştirilmesine yönelik olarak anlayışımız şu: Bu çabalarımız yalnızca projenin taraflarına katkı sağlamakla yetinmemeli, aynı zamanda geniş bir toplumun geniş bir kesimi için kazan-kazan fırsatı yaratmalı.

YATIRIMLAR İÇİN GÜVENİLİR LİMAN

Türkiye, jeopolitik konumumuzun, stratejik önemimizin ve yüksek kaliteli altyapımızın yardımıyla, istikrarlı ve öngörülebilir bir ortam sunarak, yatırımlar için güvenilir bir liman olagelmiştir. Diğer yandan, altyapı geliştirme faaliyetlerimiz istihdam yaratma, eşitsizliklerle mücadele etme ve terörizmle savaşma hedeflerimize de katkıda bulunuyor. Bu kapsamda, Türkiye, yeni küresel ekonomide tüm emsallerimiz için güvenilir bir ortak olarak görülüyor.

ALTYAPIYA 420 MİLYAR DOLAR

Türkiye son on yılda dünyada yapılan en büyük 10 altyapı projesinden 6’sına ev sahipliği yaptı. Son on altı yılda, diğer faktörleri de içermek üzere, kümülatif yatırımlarımızın toplamı 420 milyar dolar seviyesine ulaştı. Biz, Türkiye olarak, özel sermayenin katılımını artıran altyapı finansmanı konusundaki tecrübelerimizi daha fazla paylaşmaktan memnuniyet duyarız.

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