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Müslüm Kaya, hem öğretmen hem de öğrenci...

Mersin'de lise düzeyindeki özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yapan evli ve 2 çocuk babası 57 yaşındaki Müslüm Kaya, aynı zamanda üçüncü üniversitesini okuyor. Kaya, Mersin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde okuyor...

16.10.2018 - 15:08 | Güncelleme: AA

Mersin'de evli ve 2 çocuk babası 57 yaşındaki Müslüm Kaya, lise düzeyindeki özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik yaparken, aynı zamanda üçüncü üniversitesini de okumanın heyecanını yaşıyor.

AA'nın haberine göre; Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 1984 yılında mezun olan Kaya, 28 yıl çeşitli kentlerde öğretmenlik yaptı.

Mersin'de 2012 yılında emekli olduktan sonra özel eğitim kurumlarında mesleğine devam eden Kaya, aynı yıl kazandığı Mersin Üniversitesi (MEÜ) İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü 4 yıllık eğitim sürecinin ardından birincilikle tamamladı. Okuma tutkusundan kopmayan Kaya, mezuniyetinin ardından tekrar girdiği sınavda başarı sağlayarak bu sefer de aynı üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde okumaya hak kazandı. Üçüncü üniversitesini okumanın heyecanını yaşayan Kaya, aynı zamanda lise düzeyindeki özel bir eğitim kurumunda öğretmenlik hayatına da devam ediyor.

"Öğretmen" ve "öğrenci" rollerini yaşamının bir parçası haline getiren Kaya, haftanın üç gününde öğrencilerini üniversiteye hazırlarken, diğer günlerde de üniversite sıralarında çocukları yaşındaki sınıf arkadaşlarıyla ders dinliyor.

"HEM ÖĞRETMEN HEM DE ÖĞRENİC OLMAK BİR HAYLİ İLGİNÇ"

Müslüm Kaya, üniversite okumanın kendisi için adeta bir hobi haline geldiğini söyledi.Üniversite öğrencisi olmanın kendisini mutlu ettiğini anlatan Kaya, şöyle devam etti: "Üniversite sınavlarında zorlanmadan soruları çözebiliyorum. Sürekli soru çözüp, bu konu üzerinde yoğunlaştığım için sınavlarda zorlanmıyorum. İlk olarak 30 yılı aşkındır mesleğini yaptığım Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü ardından da Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü okudum. Geçen yıl mezun olduğum gazetecilik bölümünü birincilikle bitirdim. İçimde büyük bir coşku ve aşk var. Okurken mutlu oluyorum."

Öğrenciliğe duyduğu hevesin öğretmen olmasından kaynaklandığını aktaran Kaya, iyi bir öğretmenin aynı zamanda iyi bir öğrenci olması gerektiğini ifade etti.

Kaya, sınıf arkadaşlarıyla aralarında büyük kuşak farkı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu: "Akşamları ders vermeye gidiyorum. Sabah da üniversiteye geliyorum ve öğrenciyim. Masal gibi bir durum. Hem öğretmen hem de öğrenci olmak bir hayli ilginç. Gençlerle aramızda muhteşem bir kuşak farkı var. Nereden baksanız yaklaşık 30 yıl var aramızda. Bizim zamanımızla günümüzün gençliği arasında fark var. Zaman zaman pot kırdığım oluyor ama hayat bunlarla güzel. Henüz daha yeniyiz ve birlikte 2 hafta geçirdik. Sınıftaki çocuklar durumumu sıra dışı bir olay olarak görüyor. Eşim bu konuda beni çok destekliyor. Mesleğimden kopmadım. Gençlerle bir arada olmak ilginç bir duygu, heyecan verici. Ben kendi açımdan onlarla olmaktan çok mutluyum."

Kaya, bölümünü dereceyle bitirmeyi amaçladığını vurgulayarak, daha sonra ise arkeoloji, sosyoloji, sanat tarihi, ilahiyat veya halkla ilişkiler bölümlerinden bazılarını da okumayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Kaya'nın sınıf arkadaşı Süleyman Pinas da Müslüm Kaya'yı ilk gördüğünde öğrenci olduğuna inanamadığını ifade etti. Okulun ilk gününde büyük şaşkınlık yaşadığını anlatan Pinas, "İlk başta hoca zannettim. Ardından yaşını öğrenince şaşırdım. Bizlere ilk geldiğinde çok yardımcı oldu. Bu yaşta üçüncü üniversiteyi okuyabilmek tebrik edilecek bir durum" diye konuştu.

 

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