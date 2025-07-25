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        Haberler Magazin 'Hepsi' yine karıştı! Cemre Kemer'den Gülçin Ergül'e: Psikolojin iyi değil - Magazin haberleri

        Cemre Kemer'den Gülçin Ergül'e: Psikolojin iyi değil

        Gülçin Ergül, 'Yalan' adlı şarkıyı tek başına seslendirdiği anı paylaşıp; "Kız Hepsi benim" ve "3 kişi yalan" diyerek eski grup arkadaşlarına açık göndermede bulunmuştu. Eski grubun üyelerinden Cem Kemer, Ergül'e sert eleştiride bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 11:32 Güncelleme: 25.07.2025 - 11:46
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        'Hepsi' karıştı: Psikolojin iyi değil
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        'Hepsi' grubuyla tanınan ve yıllar önce solo kariyerine yönelen Gülçin Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eski grup arkadaşlarına dikkat çeken göndermelerde bulundu.

        Gülçin Ergül, Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer

        Gülçin Ergül, konserinde 'Yalan' adlı parçayı solo olarak seslendirdiği anları paylaşarak videoya şu notu düştü: Kız Hepsi benim.

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        Bu paylaşımının ardından bir adım daha atan şarkıcı, Yasemin Yürük, Eren Bakıcı ve Cemre Kemer’in birlikte seslendirdiği 'Yalan' şarkısının orijinal versiyonundan bir kesiti paylaştı. Paylaşıma ise imalı bir yorum ekledi: Haklısınız, belki de ayrılmakla farkımı belli ettim. 3 kişi yalan.

        Sadece göndermelerle yetinmeyen Gülçin Ergül, solo kariyerine ait şarkılarını da takipçileriyle paylaştı ve şu ifadeleri kullandı: Buyurun, beni sevdiğini bilmeyenler için şarkılarımın hepsi burada.

        Şarkıcı, eski grup arkadaşlarının çıkardığı bir başka parçayı da Spotify üzerinden paylaşarak; "Ama seçiminiz buradan yana da olabilir, saygım var" mesajını iletti.

        CEMRE KEMER'DEN YANIT

        Tüm bu yaşananların ardından Cemre Kemer, sosyal medya hesabından Gülçin Ergül'e sert bir yanıt verdi.

        Cemre Kemer; "Yahu ülkemiz ne halde yangınlarımız, şehitlerimiz sen oturdun bizim videolarımızı izliyorsun. Psikolojin iyi değil. Yine şarkın mı çıkacak ne olacak bilmiyorum ama bunu yapma bu tamamen sana zarar. Beni içine çekme. Ben hiç şu an bu şekilde konuşulmak istemiyorum. Bir yakının el atsın, alsın telefonu elinden illa vardır yanında, dürüst seni seven bir dostun"ifadelerini kullandı.

        "BARIŞMAK İÇİN ÇOK ÇABALADIM"

        Gülçin Ergül, daha önce verdiği bir röportajda gruptan ayrılma süreciyle ilgili konuşmuş, o dönemde yoğun eleştiriler aldığını belirterek şu sözleri söylemişti: Uzun süre susmayı tercih ettim çünkü kimseyi kötülemek istemedim. Barışmak için çok çabaladım ama arkamdan söylenenleri unutmak kolay değil. Grubu bozmuşum gibi gösterilmek büyük bir haksızlık.

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        #gülçin ergül
        #Cemre Kemer
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