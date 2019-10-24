‘Süper Mario' lakaplı Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi bugün son faiz toplantısını yaptı. Banka ‘Süper Mario'lu son toplantısında faizleri değiştirmedi, politika faizinin yüzde 0.00'da, marjinal borçlanma faizini yüzde 0.25'te ve mevduat faizini yüzde -0.50'de bıraktı. 8 yıldır ECB Başkanlığı yapan Mario Draghi, ay sonunda görevini Christine Lagarde'ye devredecek. Draghi,1 Kasım 2011'de görevi Jean-Claude Trichet'den devralmıştı. Draghi son toplantısında "Benim mirasım asla vazgeçmemek" dedi, geleceği konusunda henüz bir fikir oluşturmadığını söyledi.

HİÇ FAİZ ARTIRMADI

ECB Draghi'nin katıldığı ilk politikası kurulunda 3 Kasım'da gösterge faiz oranını 25 baz puan düşürerek yüzde 1.25'e çekti. 8 Aralık'taki ikinci toplantıda da gösterge faiz oranını 25 baz puan daha indirerek yüzde 1.25'den yüzde 1'e çekti. Banka 5 Haziran 2014'te negatif faiz uygulamasını başlattı.

TARİHİN EN MEŞHUR MERKEZ BANKASI LAFI



Draghi 'ne gerekirse yaparız' söylemiyle anılacak. Tecrübeli bir merkez bankası yöneticisi ve iktisat bilimleri profesörü olan Mario Draghi, 2008 finansal krizinin hissedilmeye devam ettiği 2011'de ECB'nin başına gelerek "Euro Bölgesi'ni kurtaran yönetici" olarak takdir toplamıştı. Draghi, Euro Bölgesi krizinde, "ECB'nin ortak para birimini savunmak için ne gerekiyorsa yapacağını" söylemişti.

Birçok uzman, Draghi'nin bu politikasının Euro'yu kurtardığı konusunda birleşirken, Draghi, "Euro Bölgesi'ni ekonomik krizden kurtaran isim" olarak takdir toplamıştı. Draghi, Temmuz 2012'de Londra'da yaptığı konuşmada, "Görevimiz dahilinde ECB, Euro'yu korumak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır ve bana inanın, bu yeterli olacak." ifadelerini kullanmıştı. Draghi'nin bu sözü küresel piyasalarda yankı buldu ve Euro Bölgesi'nde tahvil faizleri sert düştü.

ECB BAŞKANLARI 8 YIL GÖREV YAPIYOR

Uzmanlar, Christine Lagarde'nin siyasi ağırlığının Euro Bölgesi hükümetlerinin kendisi üzerinde baskı kurmasını zorlaştıracağı öngörüsünde bulunuyor. Uzmanlar, Euro Bölgesi'nin büyük bir ekonomi olmakla beraber tek bir ayak olan ECB'nin üzerinde durduğunu ifade ederek, Lagarde'nin ECB Başkanı olarak yanlış kararlar vermesi halinde Avrupa projesinin çökmesine neden olabileceği gibi sürdürülebilir ve etkili bir projeye de dönüştürebileceğini belirtiyor. AB'nin para politikalarını belirleyen ve yürüten ECB, tüzel kişiliğe sahip bağımsız bir AB organı olan faaliyet gösteriyor. Frankfurt merkezli ECB'nin görevi, para birimi olarak Euro'yu kullanan AB üyesi ülkelerden oluşan Euro Bölgesi'nde fiyat istikrarını sağlamak.

Kurum, AB'nin para politikasını belirleyip uyguluyor. Döviz işlemlerinin yürütülmesi, üye ülkelerin resmi döviz rezervlerinin tutulması ile ödeme sistemlerinin düzgün işlemesinin sağlanması görevlerini de yerine getiren ECB, Euro Bölgesi'nde kağıt para basımına izin verme konusunda tek yetkili merci.