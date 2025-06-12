Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü
Hindistan'ın batısındaki Ahmedabad kentindeki havaalanında bir uçak kazası meydana geldi. Kalkıştan saniyeler sonra yerleşim yerine düşen, Londra'ya uçması planlanan Air India'nın AI171 sefer sayılı uçakta 244 kişinin olduğu bildirildi.
Air India'ya ait bir yolcu uçağı, Hindistan'ın batısındaki Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havaalanında kaza yaptı. Kalkıştan saniyeler sonra yerleşim yerine düşen uçakta 244 kişinin bulunduğu bildirildi.
Uçaktakilerin 217'sinin yetişkin, 11'inin çocuk olduğu; 169 Hint, 53 İngiliz, 7 Portekizli ve 1 Kanadalı'nın bulunduğu belirtildi.
Uçağın doktorlar için yapılan bir yurt binasına düştüğü bildirildi.
Uçağın düşme anı böyle görüntülendi:
Hindistan basını "Air India 171" sayılı olduğu belirtilen uçakta 232 yolcu ve 12 mürettebat olmak üzere 244 kişinin bulunduğunu yazdı.
Henüz ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı. Kazanın sebebi araştırılıyor.
İngiltere'nin Londra kentine giden uçak, yerel televizyon kanallarının bildirdiğine göre havalanırken düştü.
Uçağın enkazından gökyüzüne yoğun siyah dumanların yükseldiği bildirildi.
Air India'nın AI171 sefer sayılı uçağının son sinyalinin yerel saatle 08:08:51'de, 625 feet yükseklikteyken, kalkıştan sadece birkaç saniye sonra alındığı açıklandı.
Uçak, VT-ANB tescilli bir Boeing 787-8 Dreamliner.
Ahmedabad Havalimanı, tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
Aralık ayındaki uçuş 'teknik aksaklık' nedeniyle iptal edilmiş
Diğer yandan, yerel basındaki haberlerde Air India'nın Ahmedabad'da Londra'ya giden AI 171 sefer sayılı uçuşunun aralık ayında teknik bir arıza nedeniyle iptal edildiği görüldü.
Yaklaşık 300 kişinin bulunduğu uçuş seferi, teknik arıza sebebiyle iptal edilmişti.
Hindistan'daki son uçak kazaları
Son yıllarda Hindistan'da meydana gelen diğer bazı uçak kazaları:
AĞUSTOS 2020
Air India Express Boeing 737 uçağı şiddetli yağmur sırasında güneydeki Kozhikode şehrinde pistten kayarak bir vadiye düştü, uçağın yere çakılması sonucu en az 18 kişi öldü ve 16 kişi ağır yaralandı.
MAYIS 2010
Dubai'den kalkan Air India Boeing 737 uçağı güneydeki Mangaluru şehrindeki havaalanında piste inişi ıskaladı ve uçaktaki 158 kişi öldü.
TEMMUZ 2000
Alliance Air uçağı Kolkata ile başkent Yeni Delhi arasında doğudaki Patna şehrinin bir yerleşim bölgesine düştü, 50'den fazla kişi öldü.