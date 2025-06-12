Hindistan'da 244 kişiyi taşıyan uçak düştü

Air India'ya ait bir yolcu uçağı, Hindistan'ın batısındaki Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havaalanında kaza yaptı. Kalkıştan saniyeler sonra yerleşim yerine düşen uçakta 244 kişinin bulunduğu bildirildi.

Uçaktakilerin 217'sinin yetişkin, 11'inin çocuk olduğu; 169 Hint, 53 İngiliz, 7 Portekizli ve 1 Kanadalı'nın bulunduğu belirtildi.

Uçağın doktorlar için yapılan bir yurt binasına düştüğü bildirildi.

Uçağın düşme anı böyle görüntülendi:

Hindistan basını "Air India 171" sayılı olduğu belirtilen uçakta 232 yolcu ve 12 mürettebat olmak üzere 244 kişinin bulunduğunu yazdı.

Henüz ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı. Kazanın sebebi araştırılıyor.

İngiltere'nin Londra kentine giden uçak, yerel televizyon kanallarının bildirdiğine göre havalanırken düştü.

REKLAM

Uçağın enkazından gökyüzüne yoğun siyah dumanların yükseldiği bildirildi.

Air India'nın AI171 sefer sayılı uçağının son sinyalinin yerel saatle 08:08:51'de, 625 feet yükseklikteyken, kalkıştan sadece birkaç saniye sonra alındığı açıklandı.