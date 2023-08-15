Hindistan'ın kuzeyindeki sel ve toprak kaymalarında 50'den fazla kişi öldü

NDTV'nin haberine göre, İçişleri Bakanı Amit Şah, Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ekiplerinin, arama kurtarma çalışmaları için eyalette faaliyete başladığını aktardı.

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Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), önümüzdeki 24 saat içinde Himaçal Pradeş ve Uttarkand’ın çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların devam edeceği tahmininde bulunarak, her iki eyalet için de "kırmızı alarm" verdi.