Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Küresel otomotiv sektöründe, başta Çin olmak üzere Hindistan ve diğer ülkelerde araç üreten markalar, ABD pazarına girerek kendilerini ispatlamak istiyorlar.

Bu markalardan Hintli üretici Mahindra ise, uygun fiyatlı arazi taşıtı Roxor ile ABD'li tüketiciye ulaşmaya çalışıyor.

Fakat, Roxor'un tasarımında Jeep'in Wrangler ile benzerlikler bulunması, Hintli üreticiyi davalar ile karşı karşıya bıraktı.

Öyle ki, Jeep markasının sahibi Fiat Chrysler Automobiles (FCA),bir süre önce tasarımının çalındığı yönünde Mahindra'dan şikayetçi olmuştu.

Konuyla ilgili FCA'nın başvurusunu değerlendiren ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, Mahindra'nın Jeep Wrangler modelinin tasarımının çaldığını ve bundan dolayı da Mahindra Roxor'un ABD sınırları içerisindeki satışının yasaklandığı yönünde bir karara imza attı.

Mahindra'dan yapılan açıklamada ise, "Roxor modelimiz Jeep'i tasarımını çalmış değil. Uluslararası Ticaret Komisyonu'nda görüşülen araç artık üretilmiyor. 2020 modelimiz yeni tasarımı ile satışta" denildi.

Öte yandan, 1940'lı yıllarda Jeep marka araçları Hindistan'da üretmek için Jeep ile lisans anlaşması imzaladığını hatırlatan Mahindra, bu anlaşma doğrultusunda Roxor modelini üretme ve satma hakkına sahip olduğunu öne sürüyor.

Mahindra ve Jeep'i karşı karşıya getiren Roxor, ABD'nin Detroit kentinde üretiliyor. Aracın yeni tasarımı ile birlikte Jeep karşısında nasıl bir sonuç elde edeceğini önümüzdeki günler gösterecek.