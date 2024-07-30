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        Haberler Gündem Güncel Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu | Son dakika haberleri

        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu

        İstanbul Sultangazi'de yaşadığı binadan tanımadığı bir kadın ve çocuğun çıkıp kaçtığını gören ev sahibi, altınlarının çalındığını anlayarak şüphelinin peşine düştü. Bir süre devam eden kovalamaca sonunda şüpheli, çorap içine sakladığı altınları ağaç dibine atarak kaçtı. Altınlarına kavuşan kadın, şüpheliden şikayetçi olurken, yaşanan kovalama çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 13:21 Güncelleme: 30.07.2024 - 13:25
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        İstanbul'da ev sahibi ile hırsız arasında yaşanan kovalamaca film sahnelerini aratmadı.

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        Olay, dün öğle saatlerinde Sultangazi İsmet Paşa Mahallesi'nde meydana geldi.

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        Apartmanda yaşayan bir kadın, ailesiyle dışarıda oturduğu sırada, binadan tanımadığı bir kadın ve çocuğun çıktığını gördü.

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        Bu sırada apartmandan çıkan kadın ve çocuk koşmaya başladı.

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        Evden çaldığı ziynet eşyalarını çorap içine saklayan kadın yanındaki çocukla bir süre kaçtı.

        Durumdan şüphelenen ev sahibi kadın şüpheliyi sokak arasında kovalamaya başladı.

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        Bir süre devam eden kovalamaca sonunda, şüpheli kadın çorap içine sakladığı altınları bir ağacın dibine atarak kaçtı.

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        Kovalamaca sonunda altınlarına kavuşan kadın, şüpheliden şikayetçi olurken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        #İstanbul Sultangazi
        #hırsızlık
        #altın çalan hırsız
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