beIN SPORTS'ta yer alan haberde göre; "Fransa farklı oyun stilini hepimize kanıtladı. İyi savunma yapan ve ciddi kontra atak tehditi olan bir takım" idalerini kullanan Dalic finalin zorluğuna vurgu yaptı.

Rakibin forvet hattına da değinen teknik adam; "Onların hızlı futbolcuları ile yapacakları kontra ataklarını savunmamız kolay olmayacak. Geçiş hücumlarında Kylian Mbappe ve Antoine Griezmann gibi iki çok süratli ve tehlikeli futbolcuya sahipler"

Dalic takımın ve turnuvanın yıldızı Luka Modric hakkında da konuştu; "Kariyerinde zirveye ulaştı, kulübü ile her şeyi kazandı ancak milli takım rafı hala boş" diyen 51 yaşındaki menajer "Luka Modric kupanın en iyi oyuncusu ödülü ve ballon d'Or'u kazanırsa kimse benden daha mutlu olamaz" ifadelerini kullandı.