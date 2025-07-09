2025 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) üçüncü hafta ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ile kozlarını paylaşıyor. Turnuvanın bu aşamasında elde edilecek her galibiyet, final etabına kalma yolunda büyük önem taşıyor. Millilerimizin heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler Hollanda-Türkiye voleybol maçı canlı izle kanalını araştırıyor. Filenin Sultanları’nın 3. hafta maç kadrosu açıklandı. Hande Baladın, Cansu Özbay ve İlkin Aydın sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. İşte, TRT Spor Yıldız linki ile Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi Hollanda-Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle…