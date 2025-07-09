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        Haberler Bilgi Spor HOLLANDA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE: TRT Spor Yıldız ile Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi Hollanda-Türkiye maçı canlı yayın izle

        Hollanda-Türkiye voleybol maçı canlı izle! TRT Spor Yıldız ile Hollanda-Türkiye maçı canlı yayın izle

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü hafta ilk maçında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Organizasyonda çıktığı 8 maçın 7'sini kazanan Filenin Sultanları, Hollanda'yı da mağlup edip başarılı performansını sürdürmek istiyor. Ay-yıldızlılar, puan tablosunda 19 puanla 4. sırada yer alırken, Hollanda 3 galibiyet ve 5 yenilgiyle 11. sırada bulunuyor. Geri sayım sürerken voleybolseverler Hollanda-Türkiye voleybol maçı canlı izle ekranı araştırması yapıyor. İşte, TRT Spor Yıldız ile Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi Hollanda-Türkiye voleybol maçı canlı izle linki...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 14:22 Güncelleme: 09.07.2025 - 14:22
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        2025 FIVB Milletler Ligi’nin (VNL) üçüncü hafta ilk maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ile kozlarını paylaşıyor. Turnuvanın bu aşamasında elde edilecek her galibiyet, final etabına kalma yolunda büyük önem taşıyor. Millilerimizin heyecan dolu mücadelesini izlemek isteyen voleybolseverler Hollanda-Türkiye voleybol maçı canlı izle kanalını araştırıyor. Filenin Sultanları’nın 3. hafta maç kadrosu açıklandı. Hande Baladın, Cansu Özbay ve İlkin Aydın sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı. İşte, TRT Spor Yıldız linki ile Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi Hollanda-Türkiye voleybol maçı canlı yayın izle…

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        HOLLANDA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Hollanda-Türkiye voleybol maçı, 9 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 21.30'da başlayacak.

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        HOLLANDA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Filenin Sultanları’nın heyecan dolu karşılaşması, TRT Spor Yıldız ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        HOLLANDA-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE LİNKİ

        Milli takımın mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz

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        FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI 2025

        9 Temmuz

        21.30 Hollanda-Türkiye / TRT Spor Yıldız

        11 Temmuz

        21.30 Çekya-Türkiye / TRT 1

        12 Temmuz

        20.00 Türkiye-İtalya / TRT 1

        13 Temmuz

        21.00 Sırbistan-Türkiye / TRT Spor

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        FİLENİN SULTANLARI’NIN 3. HAFTA KADROSU

        Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

        Pasör Çaprazı: Melissa Vargas

        Smaçörler: Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken (Kaptan), Yaprak Erkek

        Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal

        Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

        Kaptan: Meliha Diken

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