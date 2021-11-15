HSBC'nin kredi notu yükseltildi

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Moody’s, söz konusu kredi notu artışlarının Türk Bankacılık Sektörü’nde son yıllardaki ilk münhasır (stand-alone) kredi notu artışları olduğunun altını çizdi. Moody’s hazırladığı raporda, HSBC Türkiye’nin doğru ürün ve müşteri gurubuna odaklanan stratejisinin, artan karlılığının, takipteki kredi oranında yaşanan önemli iyileşmenin, yükselen aktif kalitesinin, bankanın fonlama ve likidite gücünün kredi notundaki artışların arkasındaki en belirleyici faktörler olduğuna işaret etti.

GÜÇLÜ FİNANSAL PERFORMANS

Bankanın vizyoner stratejisinin ve güçlü finansal performansının Moody’s kredi notu artışını tetiklediğini vurgulayan HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, “Piyasalarda risk algısının yükseldiği, zorlu bir dönemde HSBC Türkiye’nin kredi notlarının yükseltilmesi bankamızın gücünü ve vizyoner stratejisinin doğruluğunu yansıtıyor. Bu başarı Türk bankacılık sektöründe uzun bir aradan sonra bir bankanın münhasır (stand-alone) kredi notlarının yükseltilmesi sebebiyle de ayrı bir öneme sahip. Marka gücümüz, modern IT altyapımız ve uzmanlığımızla daha büyük başarılara imza atacağız. Bankamızın gücünü, müşterilerimize, toplumumuza ve çalışanlarımıza daha da iyisini sunmak için en etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz. ” dedi.