Dünyada petrolden sonra en fazla ticareti yapılan ikinci ürün olan kahvenin hepimizin hayatında önemli bir yeri var. Dünyada adına yapılan yarışmalarda, yarışmacılar, tat, beceri, sunum ve hatta israfa gösterdikleri özen açısından dahi değerlendiriliyor. Kahvenin tarifi oldukça kolay gibi görünmesine rağmen son derece başarısız olmak da mümkündür. Doğru kahveyi seçmek, doğru şekilde yapmak ve servis etmek kahveye güzellik katar.

Gelin şimdi kimi yerlerde sevimsiz üretim şekline rağmen kilosu 500 eurodan alıcı dahi bulabilen kahve hakkında enteresan bilgilere bakalım.