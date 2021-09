Doğru beslenmenin önemine değinen Beslenme Danışmanı Dr. Gönül Ateşsaçan, "Aç değilseniz yemeyin ve yerken yüzde 75 doyma kuralını uygulayın. Evde veya dışarıda yerken mümkün olduğu kadar basit şekilde beslenin. En fazla 3 veya 4 yiyeceği karıştırın. Mevsimlere göre beslenmeye özen gösterin. Yazın sulu ve serin gıdalar, kışın sıcak ve kuru gıdalar tüketin. Tatlandırıcı ve şeker kullanmayın. Yiyecekleri 30-40 kez çiğneyin.Ağızda çiğnenen asidik gıdalar alkali olurlar ve midede o denli az asit oluştururlar. Bu da kilo vermeye yardımcı olur. Yemek sırasında su veya sıvı tüketmeyin. Sindirim yavaşlar, fermantasyona izin verecek şekilde tükürük ve mide salgıları sulanır. Öğün aralarında günde toplam 10-12 bardak-2 litre (saf ve alkalik) su tüketin. Sabah kalkınca 2 bardak; kahvaltıdan sonra 2 bardak; yemekten sonra 2 bardak; akşam yemekten sonra yatmadan önce 2 bardak su içmeye çalışın. Çok ağır bedensel çalışmıyorsanız daha hafif beslenin.

Yemeklerinizi sakin bir ortamda oturarak, huzurlu olarak yiyin. Ne kadar hızlı yerseniz, o kadar yavaş hazmedersiniz.Bu da kilo almanıza neden olur. Hastayken, ateşiniz varken sulu gıdalar tüketin. Duygusal çöküntü yaşıyorsanız, kızgın, endişeli ve üzüntülü iseniz yemek yemeyin. Sindirim sistemi kapanır çalışmaz. Yediğiniz her şey kalır, asit ve toksin üretir. Bu durumlarda oruç tutmak iyidir. Unutmamak gerekir ki önemli olan ne yediğinizdir, ama daha da önemlisi ne kadar yediğinizdir. "Çok yiyen beden hastalıkla doludur." Herkesin midesi kendi 2 avucu kadardır. Ana öğünlerde 2 avuç kadar yemek yenilmeli, ara öğünlerde ise 1 avuç yenilmelidir.

Doğru Yiyecek kuralları: Yüksek glisemik indeksli yiyecekleri tüketmeyin. Düşük glisemik indeksli yiyecekler tüketin. Lifli gıdalar tüketin. Çok pişmiş ve kaynamış yağdan, bira ve şekerden kaçının. Yüzde 30- yüzde 50 taze ve çiğ gıda tüketin. Sentetik ve rafine gıdalardan kaçının. Soğuk iyi preslenmiş yağ ile sebze suyu tüketin. Yağlı, işlenmiş et ve et ürünlerinden kaçının. Organik tavuk, balık, dana, hindi, tüketin, bu arada unutmayınız sebze yemeği ana yemek olsun, et yemeği garnitür olsun. Yemeği sevgiyle pişirirseniz faydalı, ilaç olur; yemeği kızgınlık ve nefretle pişirirseniz zehir olur." dedi.

Beslenme Danışmanı Dr. Gönül Ateşsaçan, daha sonra şunları söyledi:

MİDENİN KURALLARI

Sıvı gıdaları yemekten 2 saat sonra tek başına tüketin. Yemekte küçük bir bardak sıvıdan fazlasını tüketmeyin (120 ml). Yemekte çay ve kahve içmeyin (1.5 -2 saat sonra veya 1 saat önce için). Yemekte süt içmeyin (1,5 -2 saat sonra veya 1 saat önce için). Meyveleri tek başına tüketin (1.5 -2 saat sonra veya 1 saat önce yiyin). Yemeği sıkılınca yemeyin, acıkınca yiyin. Yemekten sonra 35-45 dakika dinlenin, hazmı kolaylaştırır. Mide ilacı antiasidleri kullanmayın. Yemekten sonraki 3 saat içinde uyumayın.

BAĞIRSAKLAR İÇİN ÖNERİLER

Sabahları büyük bir bardak greyfurt suyu için. Ardından 30 dakika bir şey yemeyin. Yemekte kahve, kola ve çay içmeyin, yemekten 1.5 saat sonra için. Her gün minimum 15 dakika egzersiz yapın. Çok fazla yemekten ve çok fazla öğünden kaçının. İşlenmiş gıda ve şekerden uzak durun. Her gün aynı şeyleri yemeyin, değişiklik yapın. Çok fazla domates, patates, biber, patlıcan, tütün tüketmeyin. Sigara içmeyin. Lifli gıda tüketin. Unutmayın, sindirim ağızda başlar. Bununla ilgili 3 ana kural: Çiğne, çiğne ve çiğne."