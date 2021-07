Çayın hikayesi ve mükemmel çay yapmanın püf noktaları

Çay, kendine has özellikleri olan bir bitki. Kahve kadar ünlü ve popüler bir kültür simgesi olmasa da hemen her yerde, her saatte ve bardaklarca çay içilir. Özellikle de Türkiye’de… Dünyanın kişi başına en fazla çay tüketilen ülkesiyiz, hatta bitkinin ana vatanı olan Asya ülkelerinden bile daha fazla çay içiyoruz.