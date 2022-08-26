Haberler Gastro Lezzetli Hatlar 2022 yılının en güzel gastronomi festivalleri

Yılın en güzel lezzet festivalleri Ülke olarak dünyanın en büyük mutfaklarından birine sahibiz. Ne mutlu ki artık binlerce kişinin ve çok önemli şeflerin, her sene, dünyanın dört bir yanından akın ettiği, devasa gastronomi festivallerine ev sahipliği yapıyoruz. Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr Giriş: 26.08.2022 - 05:09 Güncelleme: 05.10.2023 - 12:09 facebook

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Pandemiden sonra tekrar yapılmaya başlanan, geleneksel mutfağımıza ait değerlerin tanıtımı açısından büyük önem taşıyan gastronomi festivalleri, önceki yıllarda yapılanlardan çok daha büyük bir coşkuyla karşılanıyor.Ülke olarak dünyanın en büyük mutfaklarından birine sahibiz. Bu önemli hazineye sahip, birbirinden lezzetli yemekleriyle ünlü şehirler, bu zengin mutfak kültürünün yayılması ve geleceğe taşınması için yoğun bir çaba içerisinde. Rize'den Antalya'ya, Adana'dan Antep'e, Kastomanu'dan Afyon'a pek çok şehir büyük hazırlık içinde.

Sene sonuna kadar gidebileceğiniz birbirinden lezzetli gastronomi festivallerini derledik. Bu festivaller hem size seyahat imkanı verecek, hem de yeni lezzetler keşfetmenizi sağlayacak. Planınızı yapın, uçak bileti için vakit kaybetmeyin.

Bu senenin yeme içme festivalleri nerede ve ne zaman?

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4. GastroAntep 15 -18 Eylül Dünya Bankası’nın en rekabetçi 7 şehirden biri olarak seçtiği ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Geliştirici Şehirler Ağı’nda (UCCN) Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olarak listeye aldığı Gaziantep, kadim mutfağıyla tekrar dünya sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, gurmeler, yaşam koçları, diyetisyenler, gıda üreticileri, gastronomi öğrencileri, tarım üreticileri, tedarikçiler, akademisyenler ve sektör temsilcileri bir araya getirecek festivalin programı belli oldu.

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1. Bursa Gastronomi Festivali 23- 25 Eylül Tarih, kültür ve medeniyet başkenti ‘Yeşil Bursa’nın gelenekten geleceğe akan eşsiz ipeksi lezzetlerinin tanıtılacağı, Bursa´da dededen toruna yaşayan lezzet duraklarının yanı sıra söyleşi, yarışma ve panellerde ünlü şeflerin yer alacağı, konserler ve gösterilerle dolu 7’den 70’e herkes için her anlamda doyduğu Bursa Gastronomi Festivali 23 - 25 Eylül 2022 tarihlerinde sizleri bekliyor.