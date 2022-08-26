HTGastro gastronomi seyahatlerinin peşinde...

Günümüzde yemek, gidilecek yeri keşfetme seçenekleri arasında ana motivasyon haline geldi. Seyahat gastronomi ile birleştiğinde, ortaya sayısız yeni deneyim çıkıyor. Bunun farkında olmak bambaşka bir heyecan. Sen de bu heyecana ortak ol. Söylemek istediğin her ne varsa htgastro@haberturk.com adresine yazabilirsin.

Yılın en güzel lezzet festivalleri

Ülke olarak dünyanın en büyük mutfaklarından birine sahibiz. Ne mutlu ki artık binlerce kişinin ve çok önemli şeflerin, her sene, dünyanın dört bir yanından akın ettiği, devasa gastronomi festivallerine ev sahipliği yapıyoruz.
Necmiye Uçansoy

Pandemiden sonra tekrar yapılmaya başlanan, geleneksel mutfağımıza ait değerlerin tanıtımı açısından büyük önem taşıyan gastronomi festivalleri, önceki yıllarda yapılanlardan çok daha büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Ülke olarak dünyanın en büyük mutfaklarından birine sahibiz. Bu önemli hazineye sahip, birbirinden lezzetli yemekleriyle ünlü şehirler, bu zengin mutfak kültürünün yayılması ve geleceğe taşınması için yoğun bir çaba içerisinde. Rize'den Antalya'ya, Adana'dan Antep'e, Kastomanu'dan Afyon'a pek çok şehir büyük hazırlık içinde.

Sene sonuna kadar gidebileceğiniz birbirinden lezzetli gastronomi festivallerini derledik. Bu festivaller hem size seyahat imkanı verecek, hem de yeni lezzetler keşfetmenizi sağlayacak. Planınızı yapın, uçak bileti için vakit kaybetmeyin. 

Bu senenin yeme içme festivalleri nerede ve ne zaman?

  • 2. GastroRize Festivali 25-28 Ağustos

    Doğası, tarihi kaleleri, evleri, şelalelerinin yanı sıra geniş kültürel çeşitliliği ve zengin gastronomi mutfağına sahip kentte, GastroRize Festivali kapsamında çok sayıda kişi kente gelecek. Festival boyunca kentin biyoçeşitliliği, çay tarımı, yerel pazarları, geleneksel lokantaları, çiftçileri, balıkçıları, tarihi özellikleri ve hasat zamanı anlatılacak. Rizede 14 coğrafi işaret almış ürünü var. Rizenin iklimi, coğrafyası kadar kendine özgü yiyecekleri de önemli. Festivalin amacı bunları dünya mutfağına sunmak. Atölye çalışmaları ile de yöresel ürünlerin pratikte nasıl yapıldıkları anlatılacak. 

  • 2. Konya Gastro Fest 1-4 eylül

    Konya mutfağının yanı sıra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinin mutfaklarına da yer verilecek festival 4 gün sürecek. Konya'nın efsanevi mutfağı ve çok özel tatları festivalde sizleri bekliyor. Tanınmış şeflerin gastro şovları ile renk katacağı festivalde paneller ve yarışmalar da misafirlere harika bir deneyim yaşatacak. 

  • 4. GastroAntep 15 -18 Eylül

    Dünya Bankası’nın en rekabetçi 7 şehirden biri olarak seçtiği ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Geliştirici Şehirler Ağı’nda (UCCN) Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olarak listeye aldığı Gaziantep, kadim mutfağıyla tekrar dünya sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, gurmeler, yaşam koçları, diyetisyenler, gıda üreticileri, gastronomi öğrencileri, tarım üreticileri, tedarikçiler, akademisyenler ve sektör temsilcileri bir araya getirecek festivalin programı belli oldu.

  • 1. Bursa Gastronomi Festivali 23- 25 Eylül

    Tarih, kültür ve medeniyet başkenti ‘Yeşil Bursa’nın gelenekten geleceğe akan eşsiz ipeksi lezzetlerinin tanıtılacağı, Bursa´da dededen toruna yaşayan lezzet duraklarının yanı sıra söyleşi, yarışma ve panellerde ünlü şeflerin yer alacağı, konserler ve gösterilerle dolu 7’den 70’e herkes için her anlamda doyduğu Bursa Gastronomi Festivali 23 - 25 Eylül 2022 tarihlerinde sizleri bekliyor.

  • FoodFest Antalya 23-25 Eylül 

    Tüm dünyadan şeflerin, yazarların ve gastronomi tutkunlarının katılacağı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğini üstleneceği International FoodFest, 23-25 Eylül’de Karaalioğlu Parkı’nda düzenlenecek. Başta Antalya’nın yöresel ve doğal ürünlerinin tanıtılacağı etkinlikte, uzmanlar konuk olarak katıldıkları panellerde gastronomi üzerine konuşmalar yapacak ve aşçılar ise ziyaretçiler için birbirinden leziz tabaklar sunacak. Ayrıca festival alanında farklı atölyeler ve izleme alanları oluşturulacak.

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