Pandemiden sonra tekrar yapılmaya başlanan, geleneksel mutfağımıza ait değerlerin tanıtımı açısından büyük önem taşıyan gastronomi festivalleri, önceki yıllarda yapılanlardan çok daha büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Ülke olarak dünyanın en büyük mutfaklarından birine sahibiz. Bu önemli hazineye sahip, birbirinden lezzetli yemekleriyle ünlü şehirler, bu zengin mutfak kültürünün yayılması ve geleceğe taşınması için yoğun bir çaba içerisinde. Rize'den Antalya'ya, Adana'dan Antep'e, Kastomanu'dan Afyon'a pek çok şehir büyük hazırlık içinde.
Sene sonuna kadar gidebileceğiniz birbirinden lezzetli gastronomi festivallerini derledik. Bu festivaller hem size seyahat imkanı verecek, hem de yeni lezzetler keşfetmenizi sağlayacak. Planınızı yapın, uçak bileti için vakit kaybetmeyin.
Bu senenin yeme içme festivalleri nerede ve ne zaman?
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2. GastroRize Festivali 25-28 Ağustos
Doğası, tarihi kaleleri, evleri, şelalelerinin yanı sıra geniş kültürel çeşitliliği ve zengin gastronomi mutfağına sahip kentte, GastroRize Festivali kapsamında çok sayıda kişi kente gelecek. Festival boyunca kentin biyoçeşitliliği, çay tarımı, yerel pazarları, geleneksel lokantaları, çiftçileri, balıkçıları, tarihi özellikleri ve hasat zamanı anlatılacak. Rizede 14 coğrafi işaret almış ürünü var. Rizenin iklimi, coğrafyası kadar kendine özgü yiyecekleri de önemli. Festivalin amacı bunları dünya mutfağına sunmak. Atölye çalışmaları ile de yöresel ürünlerin pratikte nasıl yapıldıkları anlatılacak.
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2. Konya Gastro Fest 1-4 eylül
Konya mutfağının yanı sıra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinin mutfaklarına da yer verilecek festival 4 gün sürecek. Konya'nın efsanevi mutfağı ve çok özel tatları festivalde sizleri bekliyor. Tanınmış şeflerin gastro şovları ile renk katacağı festivalde paneller ve yarışmalar da misafirlere harika bir deneyim yaşatacak.
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4. GastroAntep 15 -18 Eylül
Dünya Bankası’nın en rekabetçi 7 şehirden biri olarak seçtiği ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Geliştirici Şehirler Ağı’nda (UCCN) Türkiye’yi temsil eden ilk şehir olarak listeye aldığı Gaziantep, kadim mutfağıyla tekrar dünya sahnesine çıkmaya hazırlanıyor. Dünyaca ünlü Michelin yıldızlı şefler, gurmeler, yaşam koçları, diyetisyenler, gıda üreticileri, gastronomi öğrencileri, tarım üreticileri, tedarikçiler, akademisyenler ve sektör temsilcileri bir araya getirecek festivalin programı belli oldu.
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1. Bursa Gastronomi Festivali 23- 25 Eylül
Tarih, kültür ve medeniyet başkenti ‘Yeşil Bursa’nın gelenekten geleceğe akan eşsiz ipeksi lezzetlerinin tanıtılacağı, Bursa´da dededen toruna yaşayan lezzet duraklarının yanı sıra söyleşi, yarışma ve panellerde ünlü şeflerin yer alacağı, konserler ve gösterilerle dolu 7’den 70’e herkes için her anlamda doyduğu Bursa Gastronomi Festivali 23 - 25 Eylül 2022 tarihlerinde sizleri bekliyor.
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FoodFest Antalya 23-25 Eylül
Tüm dünyadan şeflerin, yazarların ve gastronomi tutkunlarının katılacağı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğini üstleneceği International FoodFest, 23-25 Eylül’de Karaalioğlu Parkı’nda düzenlenecek. Başta Antalya’nın yöresel ve doğal ürünlerinin tanıtılacağı etkinlikte, uzmanlar konuk olarak katıldıkları panellerde gastronomi üzerine konuşmalar yapacak ve aşçılar ise ziyaretçiler için birbirinden leziz tabaklar sunacak. Ayrıca festival alanında farklı atölyeler ve izleme alanları oluşturulacak.
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2. Kastamonu Gastronomi Festivali KastroFest 30 eylül 2 ekim
Kastamonu’nun kadim kültürünü ve lezzetlerini insanlarla buluşturmak için geçtiğimiz senelerde ilki yapılan ve pandemide ara verilen KastroFest bu sene 30 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Etkinliklerle festival coşkusunu yaşamak ve yerel kültürün bir parçası olmak için herkesi bu lezzet şölenine davet ediyoruz. Biribirinden özel katılımcıların renk katacağı söyleşi, panel, atölye ve gastro sahnelerin yer aldığı gastronomi festivalimizde dilediğiniz etkinlikte yer alabilirsiniz.
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8. İstanbul Coffee Festival 6-9 Ekim
Şehri Uyandıran Festival, İstanbul Coffee Festival uzunca bir aranın ardından 6 Ekim'den itibaren 4 gün sürecek. Avrupa’nın en büyük iki kahve festivalinden biri olan İstanbul Coffee Festival her yıl on binlerce kişiyi ağırlıyor. Daha önce hiç görmediğiniz kahveleri tatmaktan kafein krizine girme ihtimalinizin yüksek olduğu festivale yalnızca kahve tadımı gerçekleştirilmiyor. Festivale, uluslararası kahve üreticileri, kahve makinesi üreticileri, perakendeciler, ekipman üreticileri, tüccarlar, ithalatçılar, kahve birlikleri, kavurucular, kahve barları, nitelikle esnaflar ve çikolata markaları da katılıyor.
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6. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 7 - 9 Ekim
Adana Lezzet Festivali, Adana’nın en yerel ve en geleneksel mutfak kültürünü dünyaya tanıtıyor. Festival, uluslararası yıldız isimlerin katılımıyla Adana’da bir gastronomi şöleni sunuyor. Doğal güzellikleri, enfes lezzetleri ile Adana 7-8-9 Ekim'de kapılarını 6. kez dünyaya açıyor. Bu coğrafyanın eşsiz tatları ile tanışmak, eğlence ve coşku ile keyif dolu 3 gün geçirmek için Adana Lezzet Festivali'ne katılın.
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5. İzmir GastroFest 16 Ekim
Her geçen yıl güçlenerek büyüyen İzmir GastroFest beşinci yılında yine yurt içinden ve dışından gastronomi dünyasının ünlü isimlerini bir araya getiriyor. İzmir GastoFest bu yıl konunun uzmanlarıyla bu sorunları işleyerek ve tartışarak sürdürülebilirliğe, geleceğe miras bırakmamız gereken denizlerimize ve su kaynaklarımıza dikkat çekmeyi hedefliyor. Suyun ve su kaynaklarının soluduğumuz hava gibi tüm canlıların varlığını sürdürmesi için gerekli olduğundan hiç kimsenin şüphesi yok. Oysa su kaynakları her geçen gün azalıyor, kirleniyor ve ısınıyor. Bu köklü değişim sadece kullananı değil içinde yaşayanı, faunayı da etkiliyor. Festival uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir gastronomik deneyim vadediyor.
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4. Gastro Afyon Lezzet Festivali 13 -16 Ekim
Afyonkarahisar Mutfağı geleneksel lezzetleriyle ünlüdür, özellikle hamur işlerinde haşhaş ve haşhaş yağı kullanımı yaygındır, yemeklerde ise etin özel bir yeri vardır. Nohut ve buğdaydan elde edilen göce ve düğü (ince çekilmiş bulgur) yemeklerde çokça kullanılır. 20’den fazla çeşitte yemeği yapılan patlıcanın özel bir önemi vardır. Örneğin patlıcan böreği Afyonkarahisar’a özgüdür. Afyonkarahisar’da özel günlerde kurulan meydan sofralarında toplu yemek yenir ve bu yemeğe “sıra yemeği” denir. Sıra yemeğinde yemek çeşidi 10-15 çeşitten 40 çeşit yemeğe kadar çıkabilir. Sıra yemeğinin sonunda, sindirimi kolaylaştırması için “bamya” verilmesi de Afyonkarahisar’a özgüdür. Hal böyle olunca, Türkiye ve dünyanın en önemli gastronomi şeflerinin buluştuğu, yöresel Afyon lezzetlerinin tanıtılacağı 3 günlük Gastro Afyon Lezzet Festivali kaçırılmaz.
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17. Ayvalık Zeytin Hasadı Festivali 27-30 Ekim
THY ile İstanbul'dan Edremit Koca Seyit Havalimanı'na giderken havada yaklaşık olarak 30 dakika kalıyorsunuz. Havalimanından Ayvalık merkeze servisler var ve yol yaklaşık 20 dakika sürüyor. Ayvalık Zeytin Hasat Günleri, tarihi dokusuyla, doğal güzelliğiyle ve İstanbul'a yakınlığıyla son zamanlarda iyice popüler hale gelen Balıkesir'e bağlı şirin tatil beldesi Ayvalık'ı ziyaret etmek için harika bir fırsat. Kuzey Ege'nin zeytin ağaçlarıyla ünlü Ayvalık'ı, aynı zamanda önde gelen zeytinyağı markalarından pek çoğuna da ev sahipliği yapıyor. Bölge, her yıl zeytin hasadı sezonunu bir festival gibi kutluyor. Bu yıl 17. sı yapılacak festivalde zeytin ağaçlarına adanmış seminerler, atölyeler ve etkinliklerden oluşan eksiksiz bir program var.
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3. Antalya Uluslararası Gastronomi Festivali 17 -20 Kasım
Antalya’da düzenlenen ve dünyaca ünlü mutfak yıldızlarını ve ünlü şefleri buluşturan GastroAntalya bu sene 3. kez "Susam" teması ile 17 -20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Festival programı içerisinde yer alacak yarışmalar; her düzeyden aşçının hünerlerini sergileyeceği, bilgi ve sanatını paylaşabileceği fırsatlar sunuyor. Akdeniz Şefler Kulübü (ASKDER) ve Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen GastroAntalya Uluslararası Gastronomi Festivalinde mutfak atölyeleri, ünlü şeflerin söyleşileri, uluslararası yemek yarışmaları ve çeşitli konularda akademik oturumlar düzenlenecek.
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4. Ankara Kahvaltı Festivali 17-20 Kasım
Dünyanın sayılı marka değerleri arasında yer alan Türk kahvaltısının bilinirliğini artırmak ve bu marka değerinin daha da büyümesini sağlamak amacıyla düzenlenen festivalde katılımcılar kahvaltı ile ilgili her türlü ürüne ulaşabilecek. Kahvaltının sağlık yönünün bilim insanları ile yapılacak söyleşiler vasıtasıyla halka ulaştırılması zengin Anadolu kültürünün gündem oluşturması coğrafi işaretli ürünlerin kahvaltı için öneminin vurgulanması ve önemli şeflerden kahvaltı örnekleri sunmak hedefleriyle yola çıkılan festival de ilginç etkinliklere de imza atılacak. Türkiye’nin her yöresinde, çeşit ve lezzet bakımında eşsiz kahvaltı sofralarının görülebileceği ve geleneksel Türk kahvaltısının dünya genelinde menülerde yer alması hedefleniyor. Anadolu’dan birçok ilin kahvaltı örnekleri gözler önüne seriliyor. Ege, Karadeniz kahvaltılarında, Akdeniz’in sağlıklı içeceklerine, Gaziantep’in katmerine değin yöresel kahvaltılıklar. Klasik kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi birbirinden lezzetli zeytinler, peynirler ve reçeller. Geniş bir şekilde yer alan organik, glütensiz, vegan, vejetaryen ve çocuklara yönelik kahvaltılıklar. Özel şeflerden gurme lezzet alanları sunumlar ve tadımlar.
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