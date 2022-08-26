Pandemiden sonra tekrar yapılmaya başlanan, geleneksel mutfağımıza ait değerlerin tanıtımı açısından büyük önem taşıyan gastronomi festivalleri, önceki yıllarda yapılanlardan çok daha büyük bir coşkuyla karşılanıyor. Ülke olarak dünyanın en büyük mutfaklarından birine sahibiz. Bu önemli hazineye sahip, birbirinden lezzetli yemekleriyle ünlü şehirler, bu zengin mutfak kültürünün yayılması ve geleceğe taşınması için yoğun bir çaba içerisinde. Rize'den Antalya'ya, Adana'dan Antep'e, Kastomanu'dan Afyon'a pek çok şehir büyük hazırlık içinde.

Sene sonuna kadar gidebileceğiniz birbirinden lezzetli gastronomi festivallerini derledik. Bu festivaller hem size seyahat imkanı verecek, hem de yeni lezzetler keşfetmenizi sağlayacak. Planınızı yapın, uçak bileti için vakit kaybetmeyin.

Bu senenin yeme içme festivalleri nerede ve ne zaman?