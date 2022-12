Tipik bir Türk kahvaltısında, ne kadar kalabalık olursa olsun, her damak tadına göre masada bir şey vardır; etler, reçeller, meyve sebzeler, hatta yumurtalar bile sayısız şekilde sunulur. Anadolu’daki kahvaltılar çok ünlü olsa da her yörenin kendi şöhretine sahip olması takdire şayandır. Bunun altında her yörede ekmek, çörek, peynir çeşitlerinin değişik olması yatar. Dolayısıyla da bir Anadolu kahvaltısı deyimi kullanılmaz.