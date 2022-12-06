Tipik bir Türk kahvaltısında, ne kadar kalabalık olursa olsun, her damak tadına göre masada bir şey vardır; etler, reçeller, meyve sebzeler, hatta yumurtalar bile sayısız şekilde sunulur. Anadolu’daki kahvaltılar çok ünlü olsa da her yörenin kendi şöhretine sahip olması takdire şayandır. Bunun altında her yörede ekmek, çörek, peynir çeşitlerinin değişik olması yatar. Dolayısıyla da bir Anadolu kahvaltısı deyimi kullanılmaz.
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Çay
Türkiye’de içecek kültürünün en tepesinde çay bulunur. Bölgesel olarak siyah çay yetiştiricisi olan ülkemizde, çay tüketimi alışkanlıkları da beraberinde getirir. Çaydanlıkta ağır ağır kaynayan suyun üzerinde yavaşça demlenen çay uzun süre bekletilmez, genelde hızlıca tükenir. Güçlü bir tadı, ateşli kırmızı rengi ve elbette doğru demlendiğinde yayılan otumsu kokusu ile çayın tahtı sağlamdır. Kahvaltı ile başlayan çay içme alışkanlığı, akşam yemeğinin üzerine son kez demlenerek tamamlanır.
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Domates ve salata
Sıklıkla bu ikiliye biber de eklenir, ancak domates ve salatalık her Türk kahvaltısında, özellikle de normal salatalıklardan daha küçük ve lezzetli olan Çengelköy salatalıkları mutlaka bulunur. Üzerine çiseleme zeytinyağı ve bir tutam tuz ile servis edilir.
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Peynir
Beyaz peynir, herhangi bir Türk kahvaltı masasında mutlak bir zorunluluktur ve genellikle kahvaltıda çeşitli farklı peynir türleri vardır. Seçenekler çoktur: Kars kaşarı, Kars gravyeri, Van otlu peyniri, lor, dil peyniri ve çok daha fazlası. Tulum peyniri Türkiye'nin her yerinde popülerdir, ceviz ve taze pişmiş ekmekle beraber yenir. Çökelek, hamur işlerinde mükemmeldir ve genellikle ekstra lezzet vermek için baharatlanır. Tek başına servis edilirse, genellikle zeytinyağı ve çörek otu ile sunulur. Türkiye'nin Marmara bölgesinden Mihaliç peyniri, tuzlu ve keskin tadı ile nefis ızgara peynirli sandviçler için mükemmel bir seçimdir. Türkiye'deki peynir çeşitleri yazısını okumak için tıklayın
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Zeytin
Geleneksel Türk kahvaltısında siyah ve yeşil zeytin servis edilir.
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Yumurta
Hemen hemen her Türk kahvaltısında bir çeşit pişmiş yumurta bulursunuz. Muhtemelen en yaygın yumurta; çırpılmış yumurta, domates, yeşil biber ve baharatlardan yapılan popüler bir kahvaltı malzemesi olan menemendir. Peynir veya et eklenebilir, çok lezzetlidir ve doyurucudur. Menemen damak tadınıza hitap etmiyorsa, haşlanmış yumurta, sucuklu yumurta da Türk kahvaltı sofralarında çok sık görülür.
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