Türkiye'de peynir çeşitleri

Dünyada 2 bine yakın peynir çeşidi bulunuyor ve bunlardan 193 tanesi Türkiye'de...

Peynirin Türk mutfağında önemli bir yeri var. Günün ilk öğünü olan kahvaltının adeta baş tacı. Ülkemizin dört bir yanında, evlerde, yaylalarda, ya da tesislerde yapılan, her öğünde çeşitli şekillerde tüketilen, adına festivaller düzenlenen, her biri damaklarda ayrı bir lezzet ve ayrı bir tat bırakan geleneksel ve yöresel pek çok çeşidi bulunan peynir, tatlı ve tuzlu pek çok tarifin de ana malzemesi.

Ülke olarak peyniri türlü türlü şekilde bol bol tüketiyoruz. Kahvaltılarda, sandviçlerde, böreklerde, omletlerde, makarnalarda, mevsim yeşillikleri ile beraber salatalarda, soslarda, eriştelerde, çorbalarda, meze olarak, yolluk olarak, her türlü kullanıyoruz. Ülkemiz peynir çeşidi bakımından adeta bir peynir cenneti gibi; kaşar peyniri, çeçil peyniri, keçi peyniri, ezine peyniri, mihaliç peyniri, civil peyniri, lor meyniri, çökelek peyniri, antep peyniri, dil peyniri ve ismini burada sayamadığımız pek çok peynir çeşidi üretiyoruz. Hepsinin lezzeti, tadı, kullanım yerleri farklı farklı.

Peynirlerin lezzetini tadını aromasını birbirinden ayıran en önemli şey, hayvanın nasıl ve ne ile beslendiği ve peynirin yapımında ne sütü kullanıldığıdır. İnek sütü; içmek, tatlı yapmak, kahveye katmak, koyulaştırıp yoğurt ayran cacık yapmak, tereyağ elde etmek için uygundur, keçi sütü; içmek, dondurma yapmak, tereyağ ve belli peynir çeşitlerinde ana ve yardımcı hammadde olarak uygundur. Koyun sütü ise peynir için yaratılmıştır, peynirin olmazsa olmazıdır, yoğurt yaparak ya da içerek ziyan edilemeyecek kadar kıymetlidir.