Gaudi'nin gerçekdışı mimarisi ile ziyaretçileri daha da cezbeden şehir, egzantrik, enerjik, yaratıcı ve şık imajını daha da sağlamlaştırıyor. Barcelona, yeni olan her şeyi kucaklayan bir şehir; gecenin geç saatlerine dek uyanık kalan, fark yaratan mutfağı ile gastronomik seyahatlerin vazgeçilmezi olan bir şehir.

Katalonya Özerk Bölgesi'nin merkezi olan Barselona, her zevke, her bütçeye kendisini sevdiren hareketli bir şehir. “Paran olsa da, olmasa da Barselona harika bir şehirdir” diyen İspanyol deyişini haklı çıkaran Barselona, meydanları, parkları, müzeleri ve günün her saati hissedebileceğiniz canlılığıyla İspanya’nın en güzel kentlerinden biri.

Barcelona'yı kentsel seyahat dünyasının zirvesine yerleştiren işte bu modern ve yenilikçi ruh. Oldukça turist canlısı bir şehir Barselona; kompakt oluşu, tarihi merkezlerinden Akdeniz kıyılarına yürüyerek ulaşabilmeyi mümkün kılıyor. Su kıyısındaki devamlı gelişmeler, çekici, rahatlatıcı ve davetkar atmosferi daha da güçlendiriyor.

Faydalı bilgiler

İstanbul Barselona THY bileti gidiş dönüş: TRY1.926,14

Gezilebilecek yakın şehirler: Tarragona (100 km),Lleida (170 km),Girona (118 km)

Para birimi: Avro (EUR)

Ortalama kahve fiyatı: €1.73

1,5 litrelik su: 0.59 €

Ortalama 2 kişilik yemek fiyatı: €40.00

Ekim'de hava sıcaklığı: 16,7 °C

Kasım'da hava sıcaklığı: 12,2 °C

Görülecek yerler

Barselona'da gerçekten neyi görmek istediğinize, zevklerinizi temel alarak karar verin - sanat, mimari, sahiller, cadde hayatı ya da belli başlı turistik bölgelerde fotoğraf çekimi. Planlanmanıza yardımcı olmak adına, sizin için görülmesi gereken en güzel yerleri farklı kategoriler altında topladık.

Sembol yapılar

Gaudi'nin Sagrada Familia'sı, en az beş yıl daha üzerinden sarkacak vinçleri ile tamamlanmamış bir şaheser. Yapının ön cephesinin büyük kısmı tamamlanmış durumda; ayrıca mimarının mezarının bulunduğu iç kısımlar da ziyarete açık.

Passeig de Gràcia da gerçeküstü mimarisi ile tanınan bir başka sembol yapı. Bulvarın iki ikon yapısı, Gaudi'nin inanılması güç Casa Batlló ve and Casa Milá'sı, yapısında herhangi bir düz çizgi içermiyor; soyut şekilleri ile dikkat çekici bir cepheye sahipler.

Modern ve çağdaş sanat

Picasso Müzesi, Barselona'nın en çok ziyaretçi alan mekanlarından birisi ve sanatçının erken dönem işlerinin birçoğunun görülebileceği bir müze. Resimlerin yanı sıra birçok çizim ve seramik işleri de bulunuyor.

Şehrin bir diğer ünlü sanatçısı ise Joan Miró. Miró Vakfı, sanatçının eserlerinin kalıcı bir şekilde sergilendiği çarpıcı, beyaz bir yapıda faaliyet gösteriyor; bu mekanda, zaman zaman Miró'nun eserlerinin yanı sıra başka sanatçılarının sergileri de görülebiliyor.

Çağdaş Sanat Müzesi de ziyaret etmeye değer bir başka nokta. Richard Meier tarafından tasarlanan beyaz binada, 1945 sonrası Katalan ve İspanyol sanatını odağına alan, bir miktar da yabancı işlerin bulunduğu bir koleksiyon yer alıyor.

Klasik sanat ve müzeler

Devasa Palau Nacional'da bulunan Katalonya Ulusal Sanat Müzesi, Avrupa'nın en iyi ortaçağ fresklerini içeren inanılmaz bir ortaçağ sanatı koleksiyonu barındırıyor.

Çarpıcı mimari ve en önemli anıtlar

Parc Guell, Gaudi'nin bir diğer fantazi yaratılarından biri. 1984 yılında dünya mirasi sit alanı ilan edilen yapı kompleksinde, çeşmeler, kemerli yürüyüş yolları ve muazzam merdivenlerinin zirvesinde görkemli bir salon bulunuyor.

Şehrin en yeni sembolü ise Jean Nouvel tarafından tasarlanan Torre Agbar. Bu çelik ve camdan yapılan kule, 142 m yüksekliği ile şehrin 1992 yılı olimpiyat oyunları için Santiago Calatvara yaratısı olan 130 m'lik Montjuic Haberleşme Kulesi'nden daha yüksek.

Antik bölgeler

Barselona Katedrali, 14. yüzyılda inşa edilmiş - kule ucu 19. yüzyılda eklenmiş olsa da - muhteşem gotik bir yapı. İçerisinde ise birçok nefes kesici barok altar panoları, ortaçağ Katalan resimleri ve harika bir revaklı avlu bulunuyor.

Şehir hayatı ve ana caddeler

Sokak sanatçıları, turistleri, İspanyol caddelerinin en ünlüsünde, Las Rambla'da karşılıyor. Bu caddede, sayısız kafelerden birinde oturup hayranlıkla izleyebileceğiniz birçok anıtsal bina mevcut.

Eğer güneş şehri ısıtıyorsa, Barcelonata Plajı'ndaki insanlara katılmayı düşünebilirsiniz.

Alışveriş

Tüm İspanyol şehirleri içerisinde, Barselona alışveriş açısından en iyisi. Şehir, ziyaretçilerine ülkenin başka hiçbir yerinde bulamayacağınız özgün tasarım mağazaları, birçok işlevsel moda odaklı butik ve Mercat Santa Caterina gibi çarpıcı mimarileri ile popülerliği gittikçe artan pazarları sunuyor.

Passeig de Gràcia tüm tasarım markalara ve üst kalite mağazalara ev sahipliği yaparken, daha alışılmışın dışındaki mağazalar El Born bölgesinde bulunuyor.

Ferforje çatısıyla ve vitray yiyecek standlarıyla enerjik bir çarşı olan La Boqueria'yı da es geçmemek gerek; burada taze deniz ürünleri ile yapılan mezelerle öğle yemeği keyfi yapabilirisiniz.

Yeme-İçme

Barselona, dünyanın her bölgesinden gastronomik ziyaretçileri restoranlarına çeken yaratıcı şefleri ile mutfak dünyasında bir devrim yaratma sürecinde. Birçok büyük şehirde aynı derecede üst düzey yemek seçenekleri mevcut olsa da başka hiçbir yerde bu denli yaratıcı bir mutfak bulamazsınız. Şehirdeki birçok mekan, çekici iç tasarımları ile yemek zevkini bir üst düzeye çıkararak Barselona'yı 'tadılması' gereken en önemli merkezlerden biri haline getiriyor.

Turlar ve günlük geziler

Kısa bir süre içerisinde şehrin en önemli merkezlerini görebileceğiniz turlara katılabilir ya da yakınlardaki gezilecek yerler için günlük geziler planlayabilirsiniz. Örneğin Sitges, deniz kenarında 'minyatür İbiza' olarak adlandırılan küçük bir kaçış noktası. Ayrıca karnavalı ve gay tursit merkezi oluşu ile biliniyor.

Ulaşım

Toplu taşıma: Şehre 13 km uzaklıkta bulunan Barselona Havalimanı’ndan (BCN) şehir merkezine otobüsle gidilebiliyor. 1 ve 2 numaralı terminallerden Aerobus Express Shuttle ile 5,90 avro, 46 numaralı halk otobüsüyle de 2,15 avro ödeyerek yaklaşık 25-30 dakikada kent merkezine ulaşabilirsiniz. 00.15-05.00 saatleri arasında da gece otobüslerini kullanabilirsiniz.

Havalimanından ortalama süre: 25-30 dakika

Havalimanından uzaklık: 13 km

Taksi ile: Barselona Havalimanı’ndan şehir merkezine taksiyle gitmek isterseniz, Barcelona Airport Taxi araçlarıyla 2 numaralı terminalden 25 avro, 1 numaralı terminalden de yaklaşık 30 avro ödeyerek gidebilirsiniz.

Ortalama taksi fiyatı: 25-30 avro