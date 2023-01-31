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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hulk Hogan artık yürüyemiyor

ABD'li güreşi yıldızı ve oyuncu Hulk Hogan'ın geçirdiği sırt ameliyatının ardından vücudunun alt kısmındaki hisleri kaybettiği ve sadece koltuk değnekleri kullanarak yürüyebildiği öğrenildi

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  • Hulk Hogan artık yürüyemiyor - Magazin haberleri

    Dünyanın en tanınmış güreşçisi olarak nitelendirilen ve 'No Holds Barred' ve 'Rock' gibi filmlerde rol alan Hulk Hogan'dan hayranlarını üzen bir haber geldi. 
  • Hulk Hogan artık yürüyemiyor - Magazin haberleri

    Gerçek adı Terry Gene Bollea olan 69 yaşındaki Hulk Hogan, sırt operasyonu sonrası yürüyemez hale geldi. 
  • Hulk Hogan artık yürüyemiyor - Magazin haberleri

    Hulk Hogan'ın geçirdiği operasyonun, sinirlerine verdiği zarar sonrası değnekle yürüyebildiği açıklandı. 
  • Hulk Hogan artık yürüyemiyor - Magazin haberleri

    Vücudunun alt kısmının hareket etmekte zorlandığı öğrenilen Hulk Hogan'la ilgili hayranlarını üzen haberi, kendisi gibi güreşçi arkadaşı Kurt Angle duyurdu. Kurt Angle, güreşçinin belden aşağısının hiçbir şey hissetmediğini, şu anda bir bastonla yürüdüğünü ve bu nedenle bacaklarını biraz da olsa kullanabildiğini düşündüğünü söyledi.
  • Hulk Hogan artık yürüyemiyor - Magazin haberleri

    Hulk Hogan'ın bilinmeyen bir nedenle sırtındaki sinirlerin çıkarıldığı öğrenilirken bacaklarındaki hasarın kalıcı olup olmadığı henüz belirsizliğini koruyor.

    Haber, Hulk Hogan ve Kurt Angle gibi birçok ikonik güreş figürünün sık sık boy gösterdiği, yılın en büyük güreş etkinliği olan WrestleMania’ya hazırlanırken geldi.
  • Hulk Hogan artık yürüyemiyor - Magazin haberleri

    ABD'li güreşçi Hulk Hogan, "dünyadaki en tanınmış güreş yıldızı ve 1980'lerin en popüler güreşçisi" olarak biliniyor.

    Profesyonel güreş kariyerine 1977'de başlayan Hulk Hogan, 1983'te Dünya Güreş Federasyonu'na girdikten sonra dünya çapında tanındı. İlk çalışması sırasında Hogan, 5 kez federasyon şampiyonluğu kazandı, federasyon tarihinin en uzun ikinci rekorunu elinde tuttu. Hulk Hogan ayrıca 1990 ve 1991 yıllarında art arda Royal Rumble maçlarını kazanan ilk güreşçi oldu.
  • Hulk Hogan artık yürüyemiyor - Magazin haberleri

    OYUNCULUK DA YAPTI

    Güreş sırasında ve sonrasında Hulk Hogan, oyunculuk da yaptı. 1982 yapımı 'Rocky 3'teki kötü adam rolünün ardından 'No Holds Barred', 'Suburban Commando' ve 'Mr. Nanny' gibi filmlerde ve üç televizyon şovunda yer aldı.

    Fotoğraflar: AP, Avalon

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