Vücudunun alt kısmının hareket etmekte zorlandığı öğrenilen Hulk Hogan'la ilgili hayranlarını üzen haberi, kendisi gibi güreşçi arkadaşı Kurt Angle duyurdu. Kurt Angle, güreşçinin belden aşağısının hiçbir şey hissetmediğini, şu anda bir bastonla yürüdüğünü ve bu nedenle bacaklarını biraz da olsa kullanabildiğini düşündüğünü söyledi.