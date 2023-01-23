Hülya Koçyiğit, yakın arkadaşı Fatma Girik'i anlattı

"FATMA ARAMIZDAN ÇOK ERKEN AYRILDI"

Hülya Koçyiğit, Fatma Girik'in uzun yıllar çeşitli ameliyatlar geçirdiğini, son yıllarında ya hastanede ya da evinde onu ziyaret ettiğini ancak iyileşeceğine inanmadığını dile getirdi.

Arkadaşlarının sürekli ona moral verdiğini aktaran Hülya Koçyiğit, "Her ölüm erken ama Fatma çok erken aramızdan ayrıldı. Çok büyük bir kayıp. Bir arkadaş olarak da Türk sineması için de Türk halkı için, onu sevenler için de büyük bir kayıp ama öyle güzel ya da şanslı bir mesleğimiz var ki hiçbir zaman kaybolmuyorsunuz. O yaptığınız filmler, her gelen yeni nesle tekrar tekrar hitap ediyor. Çünkü onlar samimi, gerçek, hayatın içinden bildiğimiz, yaşadığımız hayatlardan söz ediyor. Dolayısıyla o filmlerle sonsuza kadar yaşayacağına inanıyorum" diye konuştu.

Hülya Koçyiğit, vefatından sonra Fatma Girik'in filmlerini seyretmekte zorlandığını dile getirdi.