İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'a 3 yıl hapis istemi
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..
Giriş: 14.10.2025 - 16:01 Güncelleme: 14.10.2025 - 16:01
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan vekili Nuri Aslan hakkında “Görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
Aslan, İBB’ye yönelik 4. dalga operasyonda gözaltına alınanlara destek olmak için İstanbul Adliyesi’ne gelmiş, güvenlik tarafından hakimlik koridoruna alınmayınca “Yakarım burayı, istifa ederim” diyerek tepki göstermişti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ