Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'a 3 yıl hapis istemi | Son dakika haberleri

        İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'a 3 yıl hapis istemi

        İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında "Görevi yaptırmamak için direnme" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 14.10.2025 - 16:01 Güncelleme: 14.10.2025 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nuri Aslan'a 3 yıl hapis istemi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan vekili Nuri Aslan hakkında “Görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

        Aslan, İBB’ye yönelik 4. dalga operasyonda gözaltına alınanlara destek olmak için İstanbul Adliyesi’ne gelmiş, güvenlik tarafından hakimlik koridoruna alınmayınca “Yakarım burayı, istifa ederim” diyerek tepki göstermişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        "Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trump'la bağımız çok önemli
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Merve'ye korkunç saldırı! Yaşam savaşı veriyor!
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Gazze Barış Planı'na imzalar atıldı: Dün Orta Doğu'da neler yaşandı?
        Real Madrid'in gözdesi!
        Real Madrid'in gözdesi!
        A Milli Takım'ın konuğu Gürcistan!
        A Milli Takım'ın konuğu Gürcistan!
        Hakan Çakır’ın iddianamesine Habertürk ulaştı
        Hakan Çakır’ın iddianamesine Habertürk ulaştı
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Beşiktaş'ta G.Birliği 11'i netleşiyor
        Skriniar'a İtalya'dan talip!
        Skriniar'a İtalya'dan talip!
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        Getir'den yapay zeka hamlesi
        "Başım derde hiç girmedi"
        "Başım derde hiç girmedi"
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Icardi'ye Suudi Arabistan kancası!
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Sinsi pandemiye dikkat! "Ayakta tedavi alabilecek hastaları bile kaybedebiliriz"
        Almanya'da emeklilik hamlesi
        Almanya'da emeklilik hamlesi
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları
        13-19 Ekim haftalık burç yorumları