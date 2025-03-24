İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı. İmamoğlu'nun yerine kimin geçeceği merak konusu oldu. Bu kapsamda ‘’Ekrem İmamoğlu'nun yerine kim gelecek?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. İstanbul Valiliği, İmamoğlu'nun görevden uzaklaştırılması nedeniyle belediyede meclis toplantısı yapılacağını duyurdu. Peki İBB Başkan Vekili seçimi ne zaman yapılacak? İBB Başkan Vekili kim olacak? İşte detaylar…