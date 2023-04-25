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İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada: Canım babamla çok güzel bir akşam yemeğinden

İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada Tatlıses, baba- kız pozlarına bir yenisini daha ekledi

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  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada: Canım babamla çok güzel bir akşam yemeğinden

    İbrahim Tatlıses, 2011–2013 yılları arasında Ayşegül Yıldız evlilik yaşamıştı. Tatlıses'in bu evliliğinden Elif Ada adında bir kızı dünyaya gelmişti.
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada: Canım babamla çok güzel bir akşam yemeğinden

    Tatlıses ile sık sık fotoğraflarını paylaşan 10 yaşındaki Elif Ada, baba-kız pozlarına bir yenisini daha ekledi.
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada: Canım babamla çok güzel bir akşam yemeğinden

    Elif Ada yayınladığı bu kareye,  "Canım babamla çok güzel bir akşam yemeğinden` notunu düştü.
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada: Canım babamla çok güzel bir akşam yemeğinden

    "ŞİMDİKİ AKLIM OLSA 7 ÇOCUK YAPMAM" DEMİŞTİ

    Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken İbrahim Tatlıses, "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü; azı karar çoğu zarar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 tane yeter artar bile!" demişti.
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada: Canım babamla çok güzel bir akşam yemeğinden

    İbrahim Tatlıses, ilk evliliğini Urfa'da Adalet Durak ile yaptı. Çiftin Ahmet, Gülden ve Gülşen adında üç çocuğu oldu.
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada: Canım babamla çok güzel bir akşam yemeğinden

    Tatlıses'in Perihan Savaş ile birlikteliğinden de Melek Zübeyde adında bir kızı dünyaya gelmişti.
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada: Canım babamla çok güzel bir akşam yemeğinden

    Işıl Çıtak'tan evlilik dışı olan kızı 1989 doğumlu Dilan Çıtak, 2013 yılında ortaya çıkmış ve Tatlıses yıllar sonra kızını kabul etmişti.
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada: Canım babamla çok güzel bir akşam yemeğinden

    Ünlü türkücünün Derya Tuna ile ilişkisinden de İdo dünyaya geldi.
  • İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada: Canım babamla çok güzel bir akşam yemeğinden

    Tatlıses, Ayşegül Yıldız ile evliliğinden Elif Ada adında bir kızı dünyaya geldi ve 7. kez baba olmuştu.

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