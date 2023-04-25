"ŞİMDİKİ AKLIM OLSA 7 ÇOCUK YAPMAM" DEMİŞTİ



Zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken İbrahim Tatlıses, "Şimdiki aklım olsaydı 7 çocuk yapmazdım! Allah insana evladın da hayırlısını versin, vermiyorsa da o zaman hiç vermesin çünkü; azı karar çoğu zarar. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 3 tane yeter artar bile!" demişti.