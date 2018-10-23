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Her iki taraf da şu sıralar eski aşklarına geri dönüş haberiyle gündemde...Dünyaca ünlü şarkıcı Zayn Malik, bir süre aşk yaşadığı ve sürpriz bir kararla ayrıldığı model sevgilisi Gigi Hadid ile yeniden bir araya geldi.