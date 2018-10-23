Sosyal medyada Zayn Malik'in attığı her adımı takip eden hayranları İdo Tatlıses'in dünyaca ünlü şarkıcıyı taklit ettiğini iddia etti.
İdo'nun saç renginden kıyafet seçimine, verdiği pozlardan özel hayatına Zayn'ı kopyaladığını öne süren hayranları ikili arasındaki benzerlikleri sıraladılar. İşte Hayranlarının sıraladığı Tatlıses ile Malik'in benzetilen yanları:
"Zayn saç şeklini değiştirdi, İdo da saç şeklini değiştirdi."
"Zayn saçlarını sarıya boyattı İdo da boyattı."
"Zayn zayıfladı, İdo da zayıflamaya başladı."
'Zayn, Gigi'den ayrıldı, İdo da Yasemin'den ayrıldı."
Her iki taraf da şu sıralar eski aşklarına geri dönüş haberiyle gündemde...Dünyaca ünlü şarkıcı Zayn Malik, bir süre aşk yaşadığı ve sürpriz bir kararla ayrıldığı model sevgilisi Gigi Hadid ile yeniden bir araya geldi.
İdo Tatlıses de haziran ayında ayrıldığı sevgilisi Yasemin Şefkatli'yi sosyal medya hesabında takibe aldı. İkilinin Derya Tuna'nın ısrarı ile barıştığı haberi gündeme geldi.
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