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        Haberler Dış Yazar İhlas suresi abdestsiz ve adetken okunur mu? İhlas suresi Türkçe ve Arapça okunuşu

        İhlas suresi abdestsiz ve adetken okunur mu? İhlas suresi Türkçe ve Arapça okunuşu

        Kur'an'da geçen önemli bir sure olan İhlas Suresi, faziletleriyle ve sevaplarıyla adından söz ettirir. Bu surenin bilhassa Kurban Bayramı arifesinde okunması gerektiği ifade edilir. Çoğunlukla bu arife gününde 1000 kez İhlas Suresi okunması önemli bir ibadet olarak kabul edilir. Bu nedenle birçok kişi "1000 İhlas abdestsiz okunur mu?" sorusunun cevabını merak eder. Ayrıca İhlas Suresi'nin abdestsizken ve adetliyken okunup okunmayacağı da merak edilir. Detaylar aşağıda…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 14:09 Güncelleme: 04.03.2024 - 14:09
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        İhlas suresi abdestsiz ve adetken okunur mu?
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        İhlas Suresi’nin abdestli okunup okunmayacağı, ibadetini layığıyla yerine getirmek isteyenler tarafından merakla sorulur. Siz de bu konuda bilgi toplamak istiyorsanız yazının devamını okuyabilirsiniz. İşte “Abdestsiz ve adetliyken İhlas Suresi okunur mu?” sorusunun cevabı…

        İhlas Suresi Abdestsizken Okunur mu?

        İhlas Suresi’nin abdestsizken okunup okunmayacağı kişiler tarafından merak edilir. İslam Dini gerekliliklerine göre bir ibadet yapmadan önce abdest alınması uygundur. Ancak abdestin alınamayacağı durumlarda İhlas Suresi’nin telefondan okunup okunmayacağı konusu akılları karıştırır. Teknoloji çağında yaşayan insanların kafasını karıştıran bu konuya Din İşleri Yüksek Kurulu açıklık getirmiştir.

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        Kurul tarafından yapılan açıklama ışığında; “1000 İhlas abdestsiz okunur mu?” sorusuna “Evet, ancak yalnızca elektronik aletler üzerinde olursa” şeklinde cevap verilebilir. Yani İhlas Suresi de dâhil tüm sure ve duaların telefon, bilgisayar ve tablet üzerinden okunmasında abdest zorunluluğu yoktur. Ancak Kur’an-ı Kerim üzerinden doğrudan okunacak sure ve dualarda abdest alma şartı vardır. İslam Dini, Kur’an-ı Kerim’e abdestsizken temas etmeyi yasaklamıştır.

        İhlas Suresi Adetliyken Okunur mu?

        “Gusül abdestsiz ve adetliyken İhlas Suresi okunur mu?” sorusunun cevabı “Hayır” dır. Kadınlar adet dönemindeyken Gusül abdestleri geçerli olmaz. Gusül abdesti olmadan elektronik aletlerden dahi sure okunması uygun değildir. Bu nedenle kadınların adet döneminde İhlas Suresi’ni ve diğer sureleri okuması doğru olmayacaktır. Ek olarak bu dönemdeki kadınları sureleri ezbere okuması da İslam Dini’nce uygun değildir.

        Adetliyken İhlas Suresi Dinlenir mi?

        İslam dininde, adet dönemindeyken Kur’an okuyan bir topluluğun olduğu alanda durulması konusunda bir yasak bulunmaz. Üstelik İslam dini, daima eğitime ve ibadete önem veren bir dindir. Neticede adet döneminde olan bir kadın İhlas Suresi’ni gönül rahatlığıyla dinleyebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, surenin doğrudan bir yerden ya da zihinden okunmamasıdır. Aşağıda adet dönemine ait bazı Hadis-i Şeriflere yer verilmiştir;

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        “Ne hayızlı kadın ne de cünup kimse Kur’ân’dan hiçbir şey okuyamaz.” (Tirmîzî, Tahâret, 98/131)

        “Kur’ân’a temiz olan dışında hiç kimse dokunmasın!” (Hâkim, I, 553/1447)

        İhlas Suresi Arapça Okunuşu

        İhlas Suresi Arapça okunuşu, Türkçe meali için yazının devamını okuyun. İşte İhlas Suresi okunuşu;

        Bismillahirrahmânirrahîm.

        • Kul hüvellâhü ehad
        • Allâhüssamed
        • Lem yelid ve lem yûled
        • Ve lem yekün lehû küfüven ehad

        İhlas Suresi Türkçe Anlamı

        İhlas Suresi’ni okuduktan sonra Türkçe anlamını öğrenmek isteyenler için surenin meali aşağıda verilmiştir;

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        Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

        • De ki; O Allah bir tektir.
        • Allah eksiksiz, Samed’dir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiçbir şeye muhtaç değildir).
        • Doğurmadı ve doğurulmadı.
        • O'na bir denk de olmadı.

        Arife Günü 1000 İhlas Okumanın Fazileti Nedir?

        Kurban Bayramı arifesinde 1000 İhlas Suresi okunması, birçok Müslümanın yaptığı ve duyduğu bir ibadettir. Bu önemli günde 1000 adet İhlas okumanın faziletleriyle alakalı birçok hadis vardır. Bu hadislerden bazılarını aşağıda bulabilirsiniz;

        "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur." (Ebu-ş şeyh)

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        "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc), ona ne isterse verir."

        "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir." (Ebu-ş şeyh)

        "Arefe Günü 1000 İhlâs okuyanın bütün günahları af olur ve duâsı kabul olur."

        1000 İhlas’ın Arife Günü Peş Peşe mi Okunması Gerekir?

        1000 İhlas abdestsiz okunur mu?” sorusunun yanı sıra arife gününde okumanın peş peşe yapılıp yapılmayacağı da merak konusudur. Şayet sizin de böyle bir sorunuz varsa bu konuda acele etmenize gerek yok, çünkü 1000 İlhas’ın peş peşe okunması şart değildir. Bayram öncesi yoğunluğunda işlerinizin arasında parça parça okuyarak da ibadetinizi tamamlayabilirsiniz.

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