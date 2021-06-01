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İkinci elde fiyatlar 3 ayda yüzde 6 arttı

İkinciyeni.com’un, platformu üzerinden topladığı verilere göre, son üç ayda ikinci el otomobil pazarındaki fiyatların arttığını açıkladı. İkinci el otomobil fiyatlarında Mart ikinci yarı itibarıyla yakalanan artışın Nisan ayı genelinde devam ettiğini ve Mayıs ayında da yükselme eğiliminin sürdüğünü söyleyen Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, Kasım 2020-Şubat 2021 dönemlerinde yaşanan düşüşlerinin aksine son üç ayda fiyatların yüzde 6 seviyesinde arttığını ve Haziran ayında da artışın devam etmesini beklediklerini söyledi

İkinci elde fiyatlar 3 ayda yüzde 6 arttı

İkinci el otomobil platformu ikinciyeni.com, son aylardaki veriler doğrultusunda ikinci el otomobil piyasasına yönelik analizlerini açıkladı.

Son üç ayda fiyatların arttığını belirten Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, "Kasım 2020’den Şubat 2021’in sonuna kadar olan dönemde ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 13-14 seviyesinde düşüş yaşandı. Fiyatlardaki düşüş eğilimi Mart ayının ilk yarısında da sürdü ancak Mart ayı geneline baktığımızda yüzde 1.6 artış gözlemliyoruz. Nisan ayında da yüzde 3.63 artan fiyatlar, Mayıs ayında neredeyse yüzde 1 oranında arttı" dedi.

İkinci el araç fiyatlarının yalnızca Türkiye’de değil, dünyanın birçok ülkesinde de yükseldiğine dikkat çeken Ayyıldız, "ABD’de sadece Nisan ayında ikinci el araç fiyatları yüzde 10 arttı. Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemlere rağmen yaşanan bu fiyat artışında sıfır otomobil pazarındaki tedarik sorunu, üretim problemleri, avro kurunda yaşanan artış gibi farklı değişkenlerin etkisi bulunuyor. Fiyatların Haziran ayında da artmasını bekliyoruz" görüşünü paylaştı.

'NORMALLEŞME ADIMLARI TALEBİ ARTIRACAK'

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Ocak ve Nisan ayları arasında 1 milyon 871 bin 584 adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satıldığını kaydeden Emre Ayyıldız, "Mart ayında 574 bin 198, Nisan ayında ise 510 bin 20 adet ikinci el otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın ilk dört aylık dönemiyle kıyasladığımızda yüzde 23’lük bir daralma olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Kısıtlamalar ve kapanma sebebiyle ikinci el otomobil satışlarında düşüş yaşandığını belirten Ayyıldız, "Fakat bu dönemde araç arzının azlığına rağmen kısıtlama sonrası fiyatların artacağı düşüncesiyle satın alma kararını ertelemeyenler sayesinde düşüşün daha ciddi boyutlara ulaşması engellendi. Covid-19 salgını kapsamında alınan önlemlerin ardından kademeli de olsa yaşanan normalleşme adımları, aşılama süreci ve aynı zamanda yaz aylarının gelmesiyle otomotive olan talebin yeniden oluşmaya başlayacağını tahmin ediyoruz" şeklinde konuştu.

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