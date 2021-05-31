İkinci elde en çok onlar tercih edildi

Mayıs ayında en çok onlar satıldı - haberler

İkinci elde en çok onlar tercih edildi 0:00 / 0:00

Otomotiv sektörüne yönelik veri hizmeti sunan Cardata, Mayıs ayında ikinci el araç pazarının en çok tercih edilen modellerini açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, Mayıs ayında ikinci el otomobil pazarının en çok tercih edilen modeli Renault Megane oldu. Bu modeli sırasıyla Fiat Egea, Volkswagen Passat, Renault Symbol ve Fiat Linea takip etti. Cardata araştırmasında, Mayıs ayında en çok dizel yakıtlı ve manuel vitesli ikinci el otomobillerin tercih edilmesi de dikkat çekti.

Döviz kurlarındaki artış, yüksek faizler ve çip krizi nedeniyle yaz aylarında sıfır kilometre araç satışlarının bir miktar azalacağını belirten Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Haziran ayında pandemi önlemlerinin gevşemesiyle beraber ikinci el araca olan talebin yükseleceğini belirtti.

Yalçın, “Nisan ayından beri ikinci el araç satışları sürekli olarak yükseliyor. Bu yükselişin, Haziran ayı ile birlikte yıl sonuna kadar kademeli olarak her ay yaklaşık yüzde 2 ila yüzde 3 artmasını bekliyoruz. Yaz aylarında ikinci elde sıfır kilometre araç satışlarının yaklaşık 6 katı kadar tekil satış adedi öngörüyoruz. Özellikle Mayıs-Eylül döneminde aylık ortalama ikinci el araç satış adetlerinin 180 bin adetlerin altına düşmeyeceğini tahmin ediyoruz. Diğer yandan, artan talebin etkisi ikinci el araç fiyatlarını, döviz kurlarındaki yükseliş ise sıfır araç fiyatlarını artıracaktır” dedi.

Küresel çip krizinin sıfır araç tedarikinde yaşattığı sorunlara da değinen Yalçın, “Çip krizinin uzun süre daha gündemimizde olması bekleniyor. Yurtdışında birçok fabrikanın bu kriz nedeniyle üretime ara verdiği haberlerini alıyoruz. Krizden etkilenmeyen markaların sıfır kilometre araç pazarında bu sene oldukça iyi satış rakamlarına ulaşacağı bir gerçek" değerlendirmesinde bulundu.